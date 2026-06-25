NBA Draft 2026, le gros tableau récap des 60 picks

On y est, la Draft 2026 a livré tous ses secrets. AJ Dybantsa first pick, Darryn Peterson, Cam Boozer et Caleb Wilson dans le rétro et Narcisse Ngoy pour la belle surprise française de cette cuvée. On vous pose le gros tableau récap, interrogation écrite demain matin !

Une cuvée annoncée explosive, une cuvée également annoncée sans joueurs français, ce qui aurait été une première depuis 2014. Le pivot Narcisse Ngoy a finalement assuré le coup en 57ème position, et voilà donc la promotion 2026 au complet, prête à en découdre lors de la Summer League de juillet et à partir d’octobre prochain en NBA. Envoyez le gros tableau !

Et voici donc l’ensemble de la cuvée de Draft 2026 ! ❤️

D’AJ Dybantsa à Malique Lewis, qui est votre petit chouchou pour la saison à venir ? 👀

(📸 : @nba / @espn) pic.twitter.com/blwatRMhgx

— TrashTalk (@TrashTalk_fr) June 25, 2026

60 noms à retenir, 60 noms que l’on reverra très vite pour la plupart. Une liste à apprendre sur le bout des doigts, car ce sont ces noms qui blinderont vos highlights dans quelques mois. Ô jeunesse, pleine d’espoir !