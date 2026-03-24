Une rencontre entre l’Équipe de France de foot et les Celtics à Boston ?

C’est un crossover auquel on ne s’attendait pas. L’Équipe de France de football, actuellement aux Etats-Unis pour deux matchs de préparation à la Coupe du monde 2026, va poser ses valises à Boston. Alors forcément qui dit Boston dit Celtics. Et selon les informations de RMC Sport, une rencontre entre les Bleus et les C’s pourrait avoir lieu ce mercredi 25 mars.

Partis de Clairefontaine pour Boston aujourd’hui, les Bleus de Didier Deschamps vont s’installer dans le camp de base qu’ils occuperont durant la Coupe du monde 2026 en juin prochain. Cette semaine sera l’occasion de se préparer pour la compétition avec deux matchs de préparation : un jeudi soir face au Brésil au Gillette Stadium de Foxborough (maison des New England Patriots, NFL) et un dimanche soir face à la Colombie au Northwest Stadium, dans la banlieue de Washington (maison des Washington Commanders, NFL).

🚨 𝗟𝗘𝗦 𝗝𝗢𝗨𝗘𝗨𝗥𝗦 𝗗𝗘𝗦 𝗕𝗟𝗘𝗨𝗦 🇫🇷 𝗣𝗢𝗨𝗥𝗥𝗔𝗜𝗘𝗡𝗧 𝗥𝗘𝗡𝗖𝗢𝗡𝗧𝗥𝗘𝗥 𝗟𝗘𝗦 𝗝𝗢𝗨𝗘𝗨𝗥𝗦 𝗗𝗘𝗦 𝗖𝗘𝗟𝗧𝗜𝗖𝗦 𝗔̀ 𝗕𝗢𝗦𝗧𝗢𝗡. 😁⚽️🏀

Des négociations sont en cours pour une rencontre à l’hôtel des Bleus.

Les Bleus pourraient assister également au choc de… pic.twitter.com/SGg3XQWe6b

— Actu Foot (@ActuFoot_) March 24, 2026

Mais ce rassemblement sera aussi l’occasion pour les Bleus de voir du pays. Et plus particulièrement, à Boston, découvrir le TD Garden. En effet, toujours selon RMC Sport, les coéquipiers de Kylian Mbappé pourraient assister au choc Celtics – Thunder mercredi soir.

En amont, une rencontre devrait aussi être organisée à l’hôtel des Bleus avec l’effectif des Celtics… et ça, ça claque ! Hâte de voir les photos Tatum/Mbappé ou Brown/Cherki. Ce sera une nouvelle occasion également de se rendre compte de la véritable taille des joueurs NBA à côté d’humains « normaux » ! À force de les voir avec Wemby, forcément…

Bref, un crossover bien kiffant qui devrait donc avoir lieu demain.