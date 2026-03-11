Programme NBA : un nouveau choc dans le top 6 à l’Ouest !

Six matchs à suivre cette nuit en NBA. La Grande Ligue a déjà offert des soirées plus excitantes mais, encore une fois, rien n’est jamais joué d’avance. Une bataille à l’Ouest, notamment, entre Nuggets et Rockets animera le milieu de la nuit.

Le programme NBA du soir

0h30 : Magic – Cavaliers

1h : Pelicans – Raptors

2h : Jazz – Knicks

3h : Nuggets – Rockets

3h : Kings – Hornets

3h30 : Clippers – Wolves

L’affiche à ne pas rater : Nuggets – Rockets

Si vous restez réveillé jusqu’à 3h du matin ou si vous décidez de mettre un réveil, alors vous verrez une superbe confrontation entre Nuggets et Rockets. C’est un choc entre le sixième et le troisième de l’Ouest mais avec un petit match et demi d’écart seulement entre les deux. Ce qui veut dire que les coéquipiers de Kevin Durant peuvent soit creuser encore un peu, soit voir Denver resserrer tout ce petit monde.

Seul inquiétude : Jamal Murray et son bobo à la cheville. Mais ayant joué le choc face au Thunder, il se pourrait bien que le Canadien continue sans trop bouleverser sa saison. Il est d’ailleurs noté « probable » sur l’injury report.

Dans cette course aux Playoffs toujours plus folle à l’Ouest, chaque match devient plus important que le précédent pour savoir qui terminera sur le podium de la conférence.

Les Français en lice

Moussa Diabaté (Hornets) affrontera Maxime Raynaud et Killian Hayes (Kings).

(Hornets) affrontera et (Kings). Rudy Gobert et Joan Beringer avec les Wolves face aux Clippers de Nicolas Batum .

et avec les Wolves face aux Clippers de . Mohamed Diawara et Pacôme Dadiet avec les Knicks.

et avec les Knicks. Noah Penda avec le Magic.

L’injury report pour les matchs de ce soir, c’est juste ici