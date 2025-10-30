Les chiffres viennent de tomber : près de 37 millions d’Américains ont suivi la reprise de la NBA sur NBC/Peacock, ESPN et Amazon Prime Video. Une grosse audience, la plus haute depuis 2009, qui confirme un truc simple : le basket US a la cote auprès du grand public !

La NBA vient de rappeler qui tient la télécommande.

Selon les chiffres officiels publiés par la Ligue, la première semaine de la saison NBA 2025-26 a rassemblé près de 37 millions de téléspectateurs aux États-Unis. C’est le meilleur démarrage depuis 15 ans, hors saisons exceptionnelles comme 2011 (Lockout) ou 2020 (COVID-19), commencées à Noël.

Nearly 37 million people in the U.S. watched American Express NBA Tip-Off 2025 across NBC/Peacock, ESPN and Amazon Prime Video, the most viewers for an opening week in 15 years.

(Note: Excludes NBA Tip-Off 2011 and 2020 when the season started Christmas week.) pic.twitter.com/8yrqpQ65uH

— NBA (@NBA) October 29, 2025

Une stat qui claque et qui résume parfaitement l’état du basket outre-Atlantique : les stars sont là, les intrigues aussi, et le public répond présent. Entre la hype Wembanyama, les rookies attendus comme Cooper Flagg, ou les nouveaux duos formés récemment (coucou Luka et les Lakers), le storytelling est béton.

Mais le plus fort, c’est la répartition multi-plateforme. NBC signe son grand retour dans le game en jouant à fond la carte de la nostalgie, Peacock continue de pousser le streaming sportif, et Amazon Prime Video confirme qu’il faudra désormais compter sur lui dans la bataille des droits. ESPN, de son côté, garde la main sur les gros chocs de l’Est.

Résultat : la NBA devient un vrai terrain d’expérimentation médiatique, capable de rassembler autant sur le câble que sur le digital. Pas toujours facile à suivre pour les fans mais les chiffres sont là.

Ce record d’audience envoie un message limpide : en 2025, le basket n’est pas seulement un sport mais un show global. Les fans, les diffuseurs et la Ligue l’ont bien compris, et ce Tip-Off n’était que le premier épisode d’une saison qui s’annonce explosive.