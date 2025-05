Il n’y avait qu’un match cette nuit en WNBA, mais il concernait des noms bien connus et bien ronflants. Gabby Williams et Dominique Malonga d’un côté, la n°1 de la Draft 2025 Paige Bueckers de l’autre, et la venue de Victor Wembanyama à Dallas aura finalement porté chance… aux deux Françaises de Seattle !

Il y avait du beau monde hier soir au College Park Center de Dallas. La légende locale Dirk Nowitzki, toujours partant lorsqu’il s’agit de venir voir du basket dans sa ville d’adoption, mais aussi les deux Français Tidjane Salaün et… Victor Wembanyama, venus encourager le contingent français du Storm de Seattle.

From France to the Pros 🇫🇷

Dominique Malonga, Gabby Williams and Victor Wembanyama all share a wholesome interaction with one another post game 🥰 pic.twitter.com/r1ymH2OL5z

Les deux Françaises Gabby Williams et Dominique Malonga affrontaient une équipe de Dallas elle aussi en quête d’une première victoire, et si la géante n°2 de la dernière Draft n’a joué qu’une seule minute et poursuit son apprentissage… Gabby Williams a lâché une première masterclass. 17 points à 7/13 au tir dont 3/4 du parking, 5 rebonds, 5 passes, 3 steals et 2 contres, de la polyvalence bien Gabrielle bien Williams, et donc le Storm qui s’est imposé pour la première fois malgré les 19 points et 8 passes de la crack Bueckers. A noter également les 23 points et 18 rebonds de Nneka Ogwumike pour Seattle, des stats bien Wemby devant Wemby.

Première victoire pour les deux médaillées olympiques les plus stylées de tout Seattle, et ce soir on enchaine avec notamment le deuxième match de Caitlin Clark. Juste avant le Game 1 entre le Thunder et les Wolves, ça se fait non ?