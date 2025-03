Considéré depuis longtemps comme le meilleur shooteur de l’histoire de la NBA, Stephen Curry a repoussé un peu plus ses limites cette nuit en devenant le premier joueur à atteindre la barre des 4 000 tirs à 3-points en carrière. Même lui a du mal à réaliser…

“C’est au-delà de mes rêves les plus fous.”

Avant que Stephen Curry ne foule les parquets NBA, aucun joueur dans l’histoire n’avait réussi à totaliser 3 000 shoots à 3-points en carrière. Le record all-time – anciennement détenu par Ray Allen – était de 2 973. Ce record, Curry l’a battu le 14 décembre 2021 au Madison Square Garden dans un moment légendaire… avant d’y ajouter 1 026 tirs primés depuis. Un monstre.

“C’est un chiffre auquel je n’avais pas pensé, qui ne me semblait pas vraiment réaliste même à partir de 2 974, qui est le chiffre qui signifie le plus parce que c’était le record à l’époque.” – Stephen Curry

On peut s’appeler Stephen Curry et tout de même être impressionné par ses propres accomplissements. C’est ce qui se passe quand ces accomplissements sont historiques. Détenant d’innombrables records, Steph a explosé toutes les limites en matière de tir à 3-points tout en révolutionnant dans le même temps le jeu NBA.

Every three is a record. This one sets an entirely new standard.

4⃣, 0⃣0⃣0⃣ CAREER THREES for Stephen Curry 🎯 pic.twitter.com/lkU7EqfSii

— Golden State Warriors (@warriors) March 14, 2025

Avec désormais 4 000 tirs primés au compteur à 37 ans (il les fête ce vendredi), Stephen Curry est largement en tête du classement all-time (James Harden est second avec 3 127) et ne sera probablement jamais rattrapé. D’autant plus qu’il continue d’évoluer à un niveau All-NBA, lui qui semble avoir encore quelques belles années à proposer. De quoi pousser le record encore plus loin.

“Je ne sais pas combien de tirs à 3-points j’ai encore en stock après ça. Je vais essayer d’aller le plus loin possible.” – Stephen Curry

Source déclarations : Ohm Youngmisuk

Stephen Curry reaches 4,000 3’s in his career. “It’s a clear milestone threshold,” Curry told ESPN about what it will be like to reach 4K. “A number that I didn’t think was realistic from 2,974… It’s beyond my wildest dreams to push a record that far” https://t.co/dgXif5WNwa

— Ohm Youngmisuk (@NotoriousOHM) March 14, 2025