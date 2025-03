Fin de saison pour De’Aaron Fox (Spurs), blessé à un doigt

La nouvelle est tombée hier en soirée : De’Aaron Fox, le meneur des Spurs de San Antonio, va se faire opérer d’un doigt et manquera donc la fin de saison régulière. Drapeau blanc au Texas.

Après l’annonce de la fin de saison de Victor Wembanyama il y a de cela quelques semaines, les ambitions des Spurs avaient déjà pris un gros coup dans l’aile. Cette fois-ci c’est la grosse goutte qui fait déborder le bouchon un peu loin dans le vase, avec un nouveau season ending et pas des moindres : celui du meneur De’Aaron Fox :

San Antonio Spurs star De’Aaron Fox will undergo season-ending surgery on Tuesday for tendon damage in his left pinkie, sources tell ESPN. pic.twitter.com/W20JJB7ZdZ

— Shams Charania (@ShamsCharania) March 13, 2025



Opération à venir au left pinkie, à savoir le “quinquin”, autrement dit celui qui sert à se gratter l’oreille, à se gratter le nez pour les plus cracra ou à finir les finger roll en ce qui concerne De’Aaron Fox. Une fin de saison un peu en eau de boudin pour une équipe à qui on promettait un potentiel play-in en sortie de trade deadline début février, mais tout ce beau monde a donc désormais un seul mot d’ordre, se retaper en vue de la saison prochaine pour replacer enfin les Spurs sur la carte NBA au mois d’avril. A très vite De’Aaron, on espère que ton nez ne te grattera pas trop.