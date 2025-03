Petit point amendes avec la NBA qui a tapé sur les doigts de Bam Adebayo et de Pascal Siakam pour leurs comportements récents envers les arbitres.

C’est bien connu, les courtes défaites sont toujours celles qui laissent le plus de regrets, surtout quand ça se joue à un shoot voire.. à une décision arbitrale. Bam Adebayo estimait en effet qu’il méritait d’avoir trois lancers sur l’ultime action lors de la défaite récente face aux Wolves. Il ne s’était pas privé d’aller dire ses vérités aux arbitres de manière un peu trop véhémente au goût de la NBA. La Ligue lui a donc infligé une amende de 50 000 dollars. À noter que la NBA a aussi validé la décision arbitrale en question dans le rapport d’après-match.

The following was released by the NBA: pic.twitter.com/WHC9CEMrqt

— NBA Communications (@NBAPR) March 8, 2025

Pour les mêmes raisons, Pascal Siakam prend lui 25 000 dollars d’amende, suite à la défaite de 2 points des Pacers face aux Hawks de samedi. Frustré, l’ailier-fort a lui aussi dit tout ce qu’il pensait au corps arbitral. Il s’en sort un peu mieux que Bam, sans doute car ce dernier est lui entré “en contact” avec les arbitres pendant sa protestation.

The following was released by the NBA: pic.twitter.com/xGHkWrPoy8

— NBA Communications (@NBAPR) March 10, 2025

Source texte : NBA Communications