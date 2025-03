Les bobos s’accumulent à la mène du côté de Houston. On apprend aujourd’hui qu’Amen Thompson devra rester sur la touche entre 10 et 14 jours à cause d’une blessure à la cheville.

Un meneur en chasse un autre à l’infirmerie des Rockets. Alors que Fred VanVleet devrait revenir incessamment sous peu au sein du roster (soit ce lundi soit mercredi selon le Houston Chronicle), c’est Amen Thompson qui le remplace parmi les blessés. Le couteau-suisse de Houston s’est blessé à la cheville face aux Pelicans et selon les infos de Shams Charania, il devra rester sur la touche entre 10 et 14 jours.

Houston Rockets emerging two-way force Amen Thompson will be sidelined for 10 to 14 days due to a left ankle sprain, sources tell ESPN. MRI on the ankle showed no structural damage, but Thompson will rehab and receive treatment for swelling. pic.twitter.com/ySEfIzF4ld

— Shams Charania (@ShamsCharania) March 10, 2025

Connu pour son apport défensif, ses qualités athlétiques et sa polyvalence, Amen Thompson avait aussi rendu de fiers services à la création en l’absence de VanVleet. Sa blessure prive (à nouveau) Houston de profondeur puisque dans le même temps Reed Sheppard a lui gagné un séjour de 4 semaines à l’infirmerie à cause d’une blessure au pouce. Aaron Holiday, très en vue face aux Pelicans ce samedi, devrait ainsi gagner des minutes supplémentaires à la mène au cours des prochains jours.

Source texte : ESPN