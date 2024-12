Bronny James se montre en G League (16 points)

On avait un peu oublié son nom, et c’est probablement mieux pour lui. Cette nuit Bronny James était de retour dans la rotation des South Bay Lakers, en G League, et il a délivré une perf solide !

Christian Koloko, Bronny James, Quincy Olivari, Vincent Valerio-Bodon… cette nuit c’était Hollywood ou presque au UCLA Health Training Center, enfin surtout “presque”.

Un match de G League comme un autre ? Pas tout à fait, puisqu’il aura été le théâtre de la première vraie grosse perf en carrière de Bronny James, le fameux fils de ses parents. 16 points, 4 rebonds et 2 passes, même en Ligue 2 on prend, en attendant mieux… ou pas.

Un gros dunk pour attaquer le derby, une projection continuelle vers l’avant et même un remake de The Block en fin de match – on exagère pas du tout – et c’est donc au final une vraie perf pour le gamin, probablement exactement là où il devrait être compte tenu de son talent, tout patronyme mis de côté. Allez, envoyez les highlights et pas besoin d’en faire des caisses, le petit n’a pas besoin de ça.