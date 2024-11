Les Celtics de passage à la Maison Blanche ce jeudi

Champions NBA en juin dernier après avoir battu les Mavericks en finale, les Boston Celtics vont profiter d’un déplacement à Washington cette semaine pour s’arrêter à la Maison Blanche, et célébrer leur titre aux côtés du Président Joe Biden.

C’est une tradition aux États-Unis : les équipes championnes dans les principaux sports professionnels et universitaires sont accueillies par le POTUS pour célébrer ensemble leur accomplissement.

Ce jeudi, veille de leur match face aux Wizards, ce sera au tour des Boston Celtics de rendre visite au Président, comme l’annonce ESPN.

https://twitter.com/AdamHimmelsbach/status/1858254474768253440

En s’arrêtant à la Maison Blanche, les Celtics vont relancer une tradition qui est un peu en perdition ces dernières années. Les Warriors (2022) et les Bucks (2021) sont en effet les seules équipes NBA qui ont fait le déplacement entre 2017 et aujourd’hui. La présence de Donald Trump dans le bureau ovale a repoussé plusieurs champions NBA, le COVID n’a pas non plus facilité les choses, et l’an dernier les Nuggets n’ont pas pu venir à Washington pour des questions de timing.

Avec la réélection de Trump en tant que Président des USA, il y a des chances que les Celtics soient les derniers à visiter la Maison Blanche avant plusieurs années…

Source texte : ESPN