NBA Playoffs 2023 : on fait le point sur les séries à 1-1 ! Apéro TrashTalk

Dans ces demi-finales de conférence 2023, trois séries sur quatre sont à égalité 1-1. Parfait pour le suspense, parfait aussi pour faire un Apéro TrashTalk le vendredi soir histoire de faire le point.

Après deux matchs, seuls les Denver Nuggets mènent 2-0 dans leur série face aux Phoenix Suns. Warriors – Lakers ? 1-1. Celtics – Sixers ? 1-1. Knicks – Heat ? 1-1. Que des scores de parité au moment où ces séries changent de localisation. Cela nous promet de gros Game 3 dans les prochains jours, et pour se préparer rien de mieux que de faire un point complet sur ces confrontations. Quels ont été les clés des deux premiers matchs ? Quels sont les ajustements à surveiller ? Qui va prendre l’avantage lors des rencontres à venir ? On discute de tout ça pendant quasiment une heure.

Vous connaissez la musique, on se pose peinard dans le sofa pour parler basket avec la famille. On monte le son, on prend un petit truc à grignoter et c’est parti !