Le fresh prince de Memphis s’est une nouvelle fois illustré cette nuit en proposant une rencontre de haute volée face à des Lakers privés de LeBron James. Triple-double validé pour Ja Morant avec 39 points, 10 rebonds et 10 passes. La performance était bien nécessaire, car les Lakers n’ont pas résisté au meneur des Grizzlies dans le second acte.

Pour retrouver l’ensemble des stats de ce match, c’est par ICI

Il est décidément très fort quand il joue au basket ce type. Et il permet aux Oursons d’enchaîner après une solide victoire face aux leaders de l’Ouest aka Denver. Les Lakers étaient bien sûr forcés de jouer sans LeBron James, qui avait néanmoins fait le déplacement pour encourager sa troupe alors que les Playoffs se rapprochent de plus en plus et que tout reste à faire.

Si le début de match du Ja est plutôt calme, c’est dans le troisième quart qu’il va finalement sortir de sa boîte. En effet, ce n’est pas forcément brillant avant, car Morant rentre au vestiaire avec 6 points seulement. Tiens, il est désormais à 34 au début du quatrième quart. Vous l’aurez saisi, ça fait 28 points en 12 minutes, un record de franchise. D’ailleurs, ses 39 points ne comporteront aucun tir primé depuis le parking, également un record pour un meneur des Grizzlies.

TURN US UPPPPPPPPP pic.twitter.com/lFsL5TSfuc — Memphis Grizzlies (@memgrizz) March 1, 2023

Intenable en percussion, Ja Morant s’est délecté des tentatives de défenses de Dennis Schröder et des Lakers en général, malheureusement vaines vu la température du chef des Oursons. Au final, cela donne aux locaux une avance de neuf points à l’entame du dernier quart. Et la belle performance d’Anthony Davis, au four et au moulin pour combler l’absence du King, n’y fera rien. Unibrow finit avec 28 points, 19 rebonds et 5 contres. Une pure perf’, hélas à jeter à la poubelle.

HE GOT GAME 12. pic.twitter.com/6A5YQt6wSe — Memphis Grizzlies (@memgrizz) March 1, 2023

La fin du match de Ja se fera dans la gestion, mais que voulez-vous qu’on dise… il a suffit de moins d’un quart d’heure pour que le garçon mette les point sur les i. La marque des très grands ? On n’ira pas encore jusqu’à dire ça hein, car le chemin reste encore long pour le numéro 12 de Memphis. Ce qu’a fait Ja Morant cette nuit reste toutefois fantastique. Bravo l’artiste.

