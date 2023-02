Arrivé la semaine dernière à Toronto pour renforcer le groupe des Raptors, Jakob Poeltl vit plutôt bien son retour dans le grand nord. Cette nuit, il a détruit le Magic en envoyant 30 points… à 88% au tir. L’Autrichien s’est éclaté cette nuit, à notre grande surprise, mais aussi pour notre grand bonheur !

Alors ça, c’est pas le type de papier que l’on s’attend a écrire lorsqu’on prépare une nuit de NBA. Pourtant, c’est bien ce même papier que vous êtes en train de lire. Jakob Poeltl s’est complètement lâché cette nuit face au Magic pour assurer la victoire des siens. Toujours bien placé sur pick & roll, profitant de l’attention générée par Fred VanVleet pour s’ouvrir des autoroutes dans la raquette, Jakob n’a fait qu’une bouchée des pauvres hommes de main de Mickey.

Pour la Saint-Valentin, Poeltl s’est transformé en poète, enchaînant les ficelles avec un amour tout trouvé : celui pour la franchise qui l’a drafté, puis envoyé aux Spurs dans les valises de DeMar DeRozan. En tout cas, la fête des gens qui s’aiment a été un joli prétexte pour l’autrichien, qui signe sa deuxième meilleure performance en carrière. Sa trentaine d’unités est à accompagner de 9 rebonds et 6 contres, parce que l’amour c’est se donner à fond, et que se donner à fond c’est aussi défendre comme un passionné.

Meilleur marqueur de l’équipe ce soir, la promesse semble belle pour Nick Nurse. Le coach a déjà pu compter sur lui cette nuit pour prolonger la série de victoire de Toronto – trois actuellement – et pourra compter sur son nouvel atout (de coeur, c’est le thème) pour envoyer des flèches sur les prochains adversaires des Dinos. Cette série de victoire semble indiquer que les Canadiens ont retrouvé un semblant de constance. S’appuyer sur de telles performances sera d’une grande utilité pour la prolonger le plus longtemps possible et pourquoi pas… rêver secrètement d’une liaison avec le plaisir du basketball printanier.

