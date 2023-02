A quelques heures du gong final, les Blazers ont préféré être clairs avec la concurrence : pas besoin d’appeler pour Damian Lillard car on ne répondra même pas.

Avec les transferts de Kyrie Irving, Russell Westbrook, D’Angelo Russell, Mike Conley ou, surtout, Kevin Durant, certains GM de la Ligue se sont probablement senti pousser des ailes au point de passer quelques coups de fil ça et là, comme ça, pour voir. Si c’est le cas en ce qui concerne Damian Lillard en tout cas, les Blazers préfèrent être clairs tout de suite : pas de ça chez nous, passez votre chemin.



On part donc sur quelques mois de plus pour un couple très choupi mais pas forcément doué en affaires, et si d’aventure ce soir vous aviez besoin d’un horloger vous risquez donc de vous prendre une porte. Les Blazers ont dit au revoir hier à Josh hart et ont accueilli Cam Reddish aka le Tracy McGrady de Wish, si transfert il y a ce soir ce devrait plutôt concerner cette brutasse de Jusuf Nurkic, alors fans des Blazers dormez sur vos deux oreilles, Dame DOLLA sera encore là demain pour les amasser. Les dollars hein, pas les bagues.