A peine le temps de digérer l’arrivée de Kevin Durant à Phoenix que se pose déjà une question importantissime (c’est faux) : quel numéro va porter Durantula chez les Suns ? Eh bien, nous avons désormais la réponse.

A la poubelle le 7, KD retourne à ses classiques, puisque c’est le numéro 35 qu’il portera sur ses épaules dans l’Arizona, le même qu’à ses débuts chez les Sonics puis au Thunder, ainsi que chez les Warriors. Envie de retrouver un numéro qu’il affectionne et avec lequel il a remporté un trophée de MVP, deux titres NBA et deux trophées de MVP des Finales ? Envie de balayer ses années à Brooklyn d’un revers de la main ? Nous n’en savons pas plus pour l’instant, mais la boutique officielle du Footprint Center peut déjà commencer à floquer les maillots de leur nouvelle vedette afin de les voir partir comme des petits pains (et non pas chocolatines).

KD portera bien le 35 avec les Suns. Retour à l’ancienne, au revoir le 7. pic.twitter.com/luTy2BG8qt — TrashTalk (@TrashTalk_fr) February 9, 2023

La tâche ne sera pas aisée pour Kevin Durant, qui va devoir passer après des pointures comme Chandler Hutchison, Dragan Bender ou encore Mirza Teletovic, qui ont également porté ce numéro avant lui avec les Suns. Pour la petite histoire, Kevin Durant a presque toujours porté le numéro 35 en hommage à Charles Craig, qui a été tué par balles à l’âge de 35 ans. Il est l’homme qui a repéré et pris sous son aile Durantula en le faisant jouer au basket pendant des journées entières. Il a du un grand rôle dans la carrière du joueur, mais également dans sa vie, allant même jusqu’à l’héberger chez lui et à lui donner de l’argent de poche lorsque la mère du joueur galérait à joindre les deux bouts. Un geste fort de la part de KD qui honore la mémoire de son mentor, une nouvelle fois.

C’est donc le retour de KD35 avec son numéro qu’il n’a lâché qu’à Brooklyn. Kevin Durant et le numéro 35, c’est une histoire qui s’est arrêtée pendant quelques années, mais qui reprend aujourd’hui à Phoenix.