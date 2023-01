C’est la nouvelle la plus désastreuse de la nuit à Miami, enfin surtout pour les membres du fan club de Duncan Robinson puisque l’on a appris que le shooteur du Heat s’était fait opérer hier et manquerait plusieurs semaines de compétition. Est-ce qu’on s’en remettra ? Assurément.

Il avait débarqué en 2019 dans la vie des fans du Heat, devenant très vite un sniper connu et reconnu dans tout le pays. Le nom est marrant, Duncan et Robinson étant le nom des Twin Towers de San Antonio, un peu comme si le nouveau buteur de Lorient s’appelait Henry Trézéguet.

Bref.

Si on connait aujourd’hui Duncan Robinson ce n’est pas seulement pour sa ressemblance avec Jimmy Neutron mais aussi et surtout car il est l’un des shooteurs les plus solides de NBA. Surtout avant d’avoir signé un contrat à quasi neuf chiffres d’ailleurs, c’est un autre sujet, mais DR est si précis qu’il est carrément devenu il y a quelques jours le shooteur à 3-points le plus prolifique de toute l’histoire du Miami Heat. Une stat qui sert d’arbre qui cache la forêt, car les 7 pions de moyenne de la machine ne sont clairement pas suffisants compte tenu de son standing, de sa fiche de paie.

Bref bref.

La nouvelle de la nuit ? Elle n’est donc pas très bonne puisque le pistolero s’est fait opérer hier de l’index de la main droite, pô pratique pour shooter, et puisqu’il va par conséquent louper au moins un mois de compétition.

Heat say Duncan Robinson had surgery today to repair a ligament of the second finger in his right hand. He will begin rehab next week and be re-evaluated in approximately four weeks. — Marc J. Spears (@MarcJSpears) January 5, 2023



Pas non plus une catastrophe hein, on rappelle que Jimmy Butler, Kyle Lowry ou encore Tyler Herro le magnifique peuplent les lignes arrières de Mayami, mais pendant son absence Duncan Robinson aura donc tout le temps de réfléchir au pourquoi du comment on passe de “futur Klay Thompson” à “ancien Jordan Poole” en une signature de contrat. Certains appellent ça de l’escroquerie, reste à savoir combien de temps elle durera.