On continue dans le domaine de l’étrange en ce moment en NBA. Que diriez-vous d’une victoire du Thunder à domicile contre Boston, en plantant 150 points sur la tête des Celtics sans Shai Gilgeoius-Alexander ? Celle-là, faut la placer sans trembler du menton, et pourtant c’est bien ce qui s’est passé cette nuit.

Le discours est au choix, dans tous les cas c’est le bon.

Vous pouvez soit louer OKC pour leur excellent travail collectif cette nuit, soit défoncer Boston pour leur manque de sérieux, soit faire les deux en même temps. Une chose est sûre, on s’est bien marrés au Paycom Center ce mardi soir, et c’est toute la fanbase du Thunder qui a pu se régaler sur le dos des Celtics, pris par surprise à l’extérieur.

Orphelins de Robert Williams, on savait que Boston aurait un peu plus de mal à défendre sa raquette. Mais de là à en faire un centre commercial ouvert pour tout le monde ?

Jalen Williams, Josh Giddey, Luguentz Dort, Tre Mann, Isaiah Joe et compagnie ont réalisé un workout de double-pas devant leur public, les extérieurs d’OKC rentrant dans la peinture des Celtics comme un couteau dans du beurre fondu. Pourtant, il fallait faire tout ça sans le meilleur joueur de l’équipe et certainement un des meilleurs joueurs au monde lorsqu’il faut pénétrer dans une raquette, en Shai Gilgeous-Alexander. Malade, le futur All-Star devait regarder les siens avec une bassine sur les genoux, mais il aurait aussi pu la passer aux fans de Boston.

88 points scorés sur les quart-temps 2 et 3, oui oui vous avez bien lu.

88 points plantés par le Thunder, 88 points encaissés par les Celtics, le désintérêt de Boston était tel que même Marcus Smart en a profité pour quitter le terrain via expulsion, retenu par son coach qui ne pouvait faire que ça cette nuit.

The Thunder drop 150 points on the Celtics, their most in a game since the franchise relocated to Oklahoma City.

150 is the tied for the 2nd-highest total the Celtics have allowed in franchise history, only behind allowing 160 to the Pistons in 1979. pic.twitter.com/6HUVU0uXgV

— ESPN Stats & Info (@ESPNStatsInfo) January 4, 2023