Amis parieurs, amies parieuses, l’heure est venue de se mouiller. En ce dimanche 27 novembre, la saison régulière 2022-23 bat son plein et les bonnes habitudes façon NBA Sunday sont présentes avec neuf matchs au programme dont un magnifique Nets – Blazers à un horaire parfait pour le fuseau de Châteauroux. Voilà qui donne, comme toujours, de nombreuses opportunités pour doubler le kiff avec un petit pari, à condition évidemment d’avoir le nez fin.

Comme chaque année, nous vous proposerons – tout au long de la saison – quelques conseils pour guider les plus joueurs d’entre vous, en espérant que cela vous sera utile. L’objectif est clair : faire péter la banque de notre partenaire ParionsSport ! Mais n’oubliez jamais de jouer de manière responsable, c’est-à-dire en misant uniquement de l’argent que vous pouvez vous permettre de perdre. Hashtag faites pas les boloss, vous connaissez.

21h00 : Nets (1,32) – Blazers (3,65)

21h30 : Wolves (2,10) – Warriors (1,82)

22h00 : Clippers (2,05) – Pacers (1,86)

23h00 : Hawks (1,49) – Heat (2,80)

00h00 : Celtics (1,33) – Wizards (3,60)

00h00 : Pistons (3,50) – Cavaliers (1,34)

00h00 : Knicks (2,30) – Grizzlies (1,69)

00h00 : Magic (1,83) – Sixers (2,05)

02h00 : Bucks (1,38) – Mavericks (3,25)

Le pari qu’on sent bien

Tyrese Haliburton cumule plus de 34 points + rebonds + assists contre les Clippers (1,75) : grosse surprise de ce début de saison à l’Est, les Pacers entament un road-trip périlleux sur la côte Pacifique. Première étape ? Les Los Angeles Clippers et leur infirmerie remplie de stars. Sans Kawhi Leonard ni Paul George, non seulement Indiana est favori mais on pourrait assister à un nouveau récital du dernier joueur de la semaine : Tyrese Haliburton. Le meneur des Pacers est en grande forme avec près de 20 points de moyenne et il est leader du classement des passeurs avec plus de 11 caviars tous les soirs. Ajoutez à cela 4,5 rebonds quotidiens grâce à ses longs bras et son bon positionnement et vous obtenez un candidat sérieux pour le All-Star Game 2023. La cote d’un match complet de l’ancien joueur des Kings (plus de 34 points + rebonds + assists en cumulé) est à 1,75. Pour cela, il faut juste que Tyrese réalise un match dans ses moyennes de saison. Petit argument supplémentaire, il a systématiquement dépassé cette marque lors des 3 dernières victoires d’Indiana.

Le combiné à tenter

Les Grizzlies battent les Knicks + les Bucks battent les Mavericks (2,50) : les Bucks sont grandissimes favoris à domicile face à des Mavericks en back-to-back qui n’arrivent pas à entourer Luka Doncic. La cote d’une victoire sans prolongation est à 1,43. Les Grizzlies ont récupéré Ja Morant depuis deux matchs et on sait à quel point le Madison Square Garden est propice aux dingueries des joueurs adverses. La cote d’une victoire au bout des 48 minutes est à 1,75. Gros combiné ce dimanche !

Une petite folie pour finir ?

Andrew Wiggins marque minimum 25 points (5,25) : le Canadien est le deuxième meilleur scoreur des Warriors cette saison avec 19,2 points de moyenne par match. Il n’a jamais été aussi adroit à 3-points (43,8% de réussite et près de 7 tentatives de moyenne) et sera grandement motivé à l’idée d’affronter sa première franchise NBA. Pour peu que le public de Minneapolis ose siffler le néo-All-Star, attention les dégâts !

C’est tout pour aujourd’hui. En espérant que ces conseils porteront leurs fruits !

Les cotes proposées dans cet article sont susceptibles de monter ou de baisser entre le moment où ces lignes s’écrivent et le moment où elles sont lues. Nous donnons donc ces conseils à titre indicatif et sous réserve que la cote soit toujours disponible, sans jamais garantir le résultat (non, nous ne sommes pas encore devins).

