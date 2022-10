Chaque année, avant le début de la nouvelle saison NBA, il est toujours intéressant de voir quels sont les records qui pourront être battus au cours de la campagne à venir et quels milestones peuvent potentiellement être atteints. Et si on attend tous de voir LeBron James dépasser Kareem Abdul-Jabbar sur la liste des meilleurs scoreurs de l’histoire, vous verrez que d’autres grands moments nous attendent également.

LeBron James dépasse Kareem Abdul-Jabbar pour devenir le meilleur scoreur all-time

1) Kareem Abdul-Jabbar : 38 387 points

2) LeBron James : 37 062 points

Ce sera l’un des plus grands moments de la saison à venir. Avec 1 325 points de retard sur KAJ, LeBron James est en position pour devenir le meilleur scoreur NBA all-time cette saison. On s’est déjà lancés dans diverses prédictions pour imaginer à quelle moment ça pourrait tomber, et on vous conseille de ne pas partir au ski entre fin janvier et début février. Alors bien évidemment, selon les bobos potentiels de LeBron (moins de 57 matchs joués sur les deux dernières saisons) et sa moyenne de points cette année, difficile de vraiment entourer une date sur le calendrier, mais logiquement on aura droit tôt ou tard cette saison à un véritable instant d’histoire.

LeBron James dépasse Magic Johnson et intègre le Top 5 des passeurs all-time

5) Mark Jackson : 10 334 assists

6) Magic Johnson : 10 141 assists

7) LeBron James : 10 045 assists

Depuis le début de sa carrière, LeBron James a noirci les feuilles de stats grâce à sa polyvalence et ça se voit à travers sa présence dans les différents classements all-time. Outre le trône au scoring, le King devrait également accéder au Top 5 des meilleurs passeurs de l’histoire. Magic Johnson, l’icône de la franchise des Lakers où évolue aujourd’hui LeBron, n’est pas très loin devant et Mark Jackson ne possède « que » 289 assists d’avance sur James. Logiquement ça devrait le faire sans trop de problèmes. Enfin, en parlant de Top et pour boucler la boucle concernant LBJ, sachez qu’il devrait aussi intégrer les dix premières places pour le nombre de matchs joués et de 3-points marqués.

Chris Paul intègre le podium des meilleurs intercepteurs all-time

3) Michael Jordan : 2 514 steals

4) Chris Paul : 2 453 steals

Déjà sur le podium des passeurs les plus prolifiques de l’histoire, Chris Paul devrait également intégrer celui des meilleurs intercepteurs. On parle d’un véritable spécialiste quand il s’agit de voler des ballons, CP3 tournant encore la saison dernière à quasiment deux steals par match (deuxième de la NBA derrière Dejounte Murray). S’il continue sur ce rythme dans sa 18e campagne NBA, le Point God dépassera le grand Jordan (61 steals d’avance) pour devenir le troisième meilleur intercepteur all-time.

Kevin Durant intègre le Top 10 des top scoreurs NBA de l’histoire

10) Moses Malone : 27 409 points

…

21) Kevin Durant : 25 526 points

Passer de la 21e place au Top 10 des scoreurs all-time, ça fait un sacré jump pour une seule saison et il faudra effectivement que Kevin Durant cartonne tout en évitant l’infirmerie pour espérer atteindre cet objectif. Mais quand on y regarde de plus près, « seulement » 1 883 points séparent Moses Malone (paix à son âme) de KD. Il fut un temps où Durant dépassait ce total en une saison les yeux fermés, et on n’a aucun doute sur le fait qu’il possède encore toutes ses capacités offensives (pour rappel, il reste sur une campagne à 30 pions de moyenne avec les Nets). La vraie question, c’est jouera-t-il assez de matchs pour dépasser cette barre et par la même occasion Malone ?

Russell Westbrook devient le premier joueur de l’histoire avec 200 triple-doubles

1) Russell Westbrook : 194 triple-doubles

Devenu le nouveau recordman au nombre de triple-doubles en mai 2021 avec les Wizards, Russell Westbrook a dépassé l’ancien maître de la discipline Oscar Robertson et repousse désormais les limites à lui seul. Si l’incertitude autour de son avenir est réelle et que son rôle aux Lakers aujourd’hui est hyper flou, Brodie peut ouvrir le club des 200 avec 6 triple-doubles supplémentaires cette saison. Et ça, peu importe ce qu’il va se passer avec lui dans les mois à venir, ce serait quand même un sacré accomplissement.

Russell Westbrook intègre le Top 10 des passeurs all-time

10) Gary Payton : 8 966 assists

11) Russell Westbrook : 8 611 assists

Russell Westbrook peut non seulement aller chercher la barre des 200 triple-doubles, mais aussi intégrer le Top 10 des passeurs les plus prolifiques de l’histoire de la NBA. Aujourd’hui 11e, Brodie possède 355 assists de retard sur Papa Gary Payton, ce qui correspond en gros à une moyenne de 5 caviars par match sur un total de 70 rencontres. Clairement c’est jouable sachant que Westbrook n’a jamais tourné à moins de 5 assists depuis le début de sa carrière et qu’il a disputé 78 matchs l’an passé. Mais qui sait ce qui peut arriver à Russ cette année…

Gregg Popovich intègre le podium pour le nombre de matchs coachés en saison régulière

3) Bill Fitch : 2 050 matchs

4) Gregg Popovich : 2 045 matchs

Gregg Popovich est entré encore un peu dans la légende la saison dernière en devenant le coach le plus victorieux de l’histoire en saison régulière. Difficile de faire plus prestigieux comme record mais Pop va tout de même ajouter une ligne sympathique à son CV en intégrant le podium des entraîneurs dans la catégorie « nombre de matchs coachés ». Et ça se fera dès le mois d’octobre puisque Popovich n’a que cinq matchs de retard sur Bill Fitch.

Nikola Jokic devient le meilleur passeur et rebondeur de l’histoire des Nuggets

Passes :

1) Alex English : 3 679 assists

…

3) Nikola Jokic : 3 281 assists

Double MVP et déjà meilleur joueur de l’histoire de la franchise de Denver, Nikola Jokic va logiquement rafler plusieurs records de franchise cette saison. Déjà, à la passe, où il a Fat Lever et Alex English dans le viseur. Vu la facilité avec laquelle le Joker distribue les caviars (près de 600 assists au cours des deux dernières saisons), ça devrait être réglé à la fin de la saison. Pareil pour les rebonds (voir juste en dessous), où Dan Issel devrait bientôt être délogé. Juste pour info au niveau des chiffres, Issel totalise 6 630 rebonds dans sa carrière à Denver, mais 923 d’entre eux ont été gobés alors que les Nuggets étaient en ABA (d’où le total de 5 707).

Rebonds :

1) Dan Issel : 5 707 rebonds

2) Nikola Jokic : 5 456 rebonds

Stephen Curry dépasse Wilt Chamberlain pour le plus grand nombre de paniers marqués chez les Warriors

1) Wilt Chamberlain : 7 216 paniers

2) Stephen Curry : 6 875 paniers

Dépasser Wilt Chamberlain dans n’importe quelle catégorie statistique, c’est toujours quelque chose de spécial. Surtout quand on parle de paniers marqués. Le meilleur joueur de l’histoire des Warriors Stephen Curry devrait ajouter un record de franchise supplémentaire à son compteur personnel, lui qui se trouve à l’heure de ces lignes à 341 longueurs du grand Wilt. Sauf blessure évidemment, le Splash Brother prendra la place de leader étant donné qu’il a pris l’habitude de tourner autour des 600 paniers marqués par saison.

Duncan Robinson devient le shooteur à 3-points le plus prolifique de l’histoire du Heat

1) Tim Hardaway : 806 tirs à 3-points

2) Duncan Robinson : 762 tirs à 3-points

À moins qu’Erik Spoelstra ne décide de bencher Duncan Robinson sur l’ensemble de la saison à venir ou que ce dernier se fait transférer prochainement, le record du tout nouveau Hall of Famer Tim Hardaway ne tiendra plus très longtemps. Celui que certains surnomment Jimmy Neutron est l’un des snipers les plus redoutables de la NBA (232 banderilles la saison dernière, 250 celle d’avant et 270 en 2019-20) et devrait ainsi logiquement prendre la première place avant la fin de l’année 2022.

Giannis Antetokounmpo devient le meilleur passeur de l’histoire des Bucks

1) Paul Pressey : 3 272 assists

2) Giannis Antetokounmpo : 3 020 assists

Les progrès de Giannis en matière de playmaking ces dernières saisons sont évidents, et quoi de mieux que de les symboliser avec un joli record de franchise ? Avec un tout petit peu plus de 250 assists de retard sur Paul Pressey, le Greek Freak devrait logiquement prendre la tête en cours de saison, lui qui tourne à six assists en moyenne par soir depuis quatre saisons maintenant. Normalement, aux alentours du prochain All-Star Weekend, ça sera torché. Outre les passes dec’, sachez qu’Antetokounmpo peut également devenir le leader de la franchise au nombre de matchs joués (55 matchs de retard), de paniers marqués s’il cartonne vraiment (714 derrière Kareem Abdul-Jabbar), et qu’il s’approchera un peu plus du record du plus grand nombre de rebonds pris par un joueur de Milwaukee (1 012 derrière KAJ).

Devin Booker devient le shooteur à 3-points le plus prolifique de l’histoire des Suns

1) Steve Nash : 1 051 tirs à 3-points

2) Devin Booker : 978 tirs à 3-points

Dans l’ère actuelle où le 3-points est roi, les records de franchise n’arrêtent pas de tomber dans cette catégorie. Les Suns ne font pas exception à la règle puisque Devin Booker devrait prendre la place de Steve Nash et devenir ainsi le sniper le plus prolifique de l’histoire de Phoenix. À peine 73 tirs primés séparent l’ancien MVP de l’arrière All-Star, et sachant que Book tourne à environ trois banderilles par match, le calcul est vite fait. Une trentaine de matchs et c’est réglé.

Damian Lillard devient le meilleur marqueur all-time des Blazers

1) Clyde Drexler : 18 040 points

2) Damian Lillard : 17 510 points

Après une saison plombée par les blessures et les mauvais résultats, Damian Lillard va revenir avec le couteau entre les dents et ça promet de gros cartons offensifs. Des cartons offensifs qui devraient mener Dame D.O.L.L.A. vers un nouveau record de franchise, et pas n’importe lequel puisque Lillard peut devenir tout simplement le meilleur marqueur de l’histoire des Blazers devant Clyde Drexler (530 points de retard). Le leader de Portland pourrait même aller titiller le record de Terry Porter dans la catégorie des assists (593 de retard) s’il tourne autour des 8 passes comme il y a deux ans. Bref, une jolie consolation pour Damian, car pour jouer le titre c’est pas pour cette année.

Bradley Beal devient le meilleur scoreur de l’histoire des Wizards

1) Elvin Hayes : 15 551 points

2) Bradley Beal : 14 231 points

Comme Damian Lillard, avec qui il partage pas mal de points communs, Bradley Beal est en route pour devenir le meilleur scoreur de l’histoire des Wizards et dépasser Mister Elvin Hayes. Ce serait une belle récompense pour Bealou, qui continue de jurer fidélité à la seule franchise qu’il connaît en NBA. Pour cela, il devra néanmoins jouer plus que 40 matchs contrairement à la saison dernière, et ce serait pas mal aussi que Bradley retrouve l’adresse extérieure qui lui manquait la saison dernière. Logiquement, connaissant l’immense talent offensif du bonhomme, ça devrait le faire.

Mais aussi…

DeMar DeRozan qui atteint les 20 000 points en carrière

Andre Drummond qui atteint les 10 000 rebonds en carrière

Russell Westbrook qui intègre le Top 20 des intercepteurs all-time

Kevin Durant qui intègre le Top 20 all-time au nombre de paniers marqués

Klay Thompson qui intègre le Top 10 au nombre de 3-points marqués all-time

Paul George qui intègre le Top 15 au nombre de 3-points marqués all-time

James Harden qui intègre le Top 5 all-time au nombre de lancers-francs marqués

Giannis Antetokounmpo qui entre dans le Top 15 all-time au nombre de triple-doubles

Vous l’avez compris, pas mal de records sont sur le point de tomber cette année et de jolis milestones vont logiquement être atteints. De quoi nous offrir plein d’occasions pour célébrer les stars d’aujourd’hui et d’hier.

