Période creuse oblige, TrashTalk a pris l’habitude chaque été de vous faire revivre avec émotion les plus grands moments de la saison écoulée. Même en 2021 d’ailleurs, malgré un été qui avait alors mis l’ensemble de nos forces vives en PLS, mais ça c’est une autre histoire. On reprend donc notre bonne vieille formule, on recule de quelques pas, de quelques mois, et on se souvient que cette saison 2021-22 fut folle, du premier au dernier jour. Aujourd’hui ? Retour sur la performance monumentale de Darius Garland contre OKC.

Pour se refaire la masterclass du p’tit gars des Cavs en direct, c’est ici !

Embarqué contre toute attente dans une saison régulière pleine de promesses, les Cavs se déplacent dans l’Oklahoma pour affronter une équipe du Thunder bien moins performante sur le papier. Un match random et sans intérêt a priori, tant la différence de niveau entre les deux formations semble abyssale. À un mois du All-Star Game, Cleveland est en balance positive (26-18) et semble bien parti pour accrocher au moins le play-in. Drivés par un Darius Garland en quête de sa première étoile à domicile, les Cavs restent sur quatre victoires lors de leurs cinq derniers déplacements. Bon, côté Thunder, on se marre visiblement beaucoup moins puisque OKC est empêtré dans une nouvelle saison galère et pointe dans les basfonds de la Conférence Ouest (14-28). Qu’importe, à cœur vaillant rien d’impossible et la franchise de l’éclair est bien décidée à jouer un sale tour à la franchise de l’Ohio : Josh Giddey et ses copains démarrent le match avec beaucoup d’intensité. Pire encore, OKC est en totale maîtrise et a la main mise sur la rencontre. Avec un banc efficace et un collectif qui tourne à plein régime, les hommes de Mark Daigneault se construisent un joli matelas, parfaitement moelleux et rembourré de 18 points d’avance.

.@dariusgarland22 sparks the @cavs‘ comeback win with a career-high 18 AST in OKC! ⚔️ Watch the NBA on NBA League Pass

👉 https://t.co/BuSAn3gRcn#NBA75 pic.twitter.com/TpmDiIxdBH — NBA Philippines (@NBA_Philippines) January 16, 2022

Pas de galère en vue pour le Thunder donc, qui envisage de gérer tranquillement la fin du match pour décrocher une quinzième victoire bien méritée. Enfin, dans l’idéal, puisque la réalité est toute autre. Nous sommes au 3e quart-temps et pour OKC, un sérieux problème commence à pointer le bout de son nez. Son nom ? Darius Kinnard Garland. Petit meneur pour les Cleveland Cavaliers, immense souci pour ses adversaires du soir. C’est bien simple, le bonhomme flanqué du numéro 10 se mue en Zidane de l’Ohio. En l’absence de Collin Sexton – alors blessé – le 5e choix de la Draft 2019 s’impose comme le vrai patron des Cavs. Il score, distribue et organise les phases offensives de son équipe comme un meneur All-Star. Jarrett Allen au alley-oop, Dylan Windler dans le corner ou encore Evan Mobley pour l’extra-passe, le guard régale ses coéquipiers les uns après les autres. Son 3e quart-temps est un chef-d’œuvre offensif à hauteur de 14 points et 8 passes, et d’une implication sur 33 des 37 points inscrits par son équipe. Revenus à six petites longueurs du Thunder à l’entame du dernier quart, les Cavs sont de nouveau dans le match.

La suite ? Un money time de malade mental, deux gros tirs bien clutchs, toujours plus de passes décisives et une victoire 107-102 au finish. Quand on vous dit qu’il y a un nouveau shérif dans l’Ohio, sa ligne de stats finale est impressionnante : 27 points à 55% au tir et 18 passes décisives pour seulement 2 ballons perdus. Artisan majeur de la victoire des Cavs, Darius Garland a en plus bluffé tout le monde à quelques jours du All-Star Game, chez lui, à Cleveland. Une performance en majuscules qui a probablement pesé lourd dans la balance au moment des votes. Le meneur de poche a effectivement décroché sa première étoile. Mieux encore, DG a récemment touché le pactole en prolongeant avec les Cavs. Et le moins que l’on puisse dire, c’est que ça semble mérité après la saison XXL pondue par le gamin.

Pas de doute, Darius Garland est un joyau. Certes, le garçon a encore besoin d’être poli pour parfaitement briller, mais le potentiel est indéniable. Désormais All-Star, une tâche bien plus hardie attend le meneur : ramener les Cavs en playoffs sans LeBron James, du jamais vu depuis 1998. On lui souhaite bien du courage.