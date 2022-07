L’équipe de France continuait ce soir son parcours dans le Mondial U17, avec un match de quart de finale face à la Slovénie. Après avoir giflé le Japon bien sévèrement en huitièmes, les Bleuets ont triomphé non sans se retrouver en difficulté à certains moments. L’essentiel est quand même là : une qualification en demi-finales de la compétition.

Cette équipe de France U17 est une team qui fout les jetons à tout les autres sélections présentes à Malaga en Espagne pour la Coupe du Monde de basket. Retraçons rapidement l’historique des Bleuets avant d’attaquer ce match, histoire que tout le monde puisse prendre la mesure de la phrase. En poules, nos représentants n’ont pas rigolé, mode sourire à l’envers activé : la Serbie ? Gros match, +13. Le Canada ? Allez, on passe à +32 car il faut monter en régime. Enfin, la Nouvelle-Zélande ? +69, wow la déculottée des familles. En même temps, visez le groupe talentueux : Illan Piétrus, Zacharie Risacher, Killian Malwaya en sont les têtes d’affiche. Qui sont-ils ? Tout simplement trois des cinq meilleurs prospects du championnat Espoirs français. Ouais, ça pèse on est d’accord. C’est donc face à une équipe bien survoltée que la Slovénie va devoir montrer qu’elle a du cran. Le début de match est clairement à l’avantage des Bleuets, puisque les adversaires n’ont tout simplement pas le droit d’entrer dans la raquette. Tout va très, trop vite pour que les slovènes ne puissent réagir. Les français s’en sortent avec beaucoup de un contre un, et surtout une défense acharnée qui donne de facto pas mal de points gratos en transition. Attention, réaction des balkaniques réclamée s’ils ne veulent pas prendre le tarif maison. Aurait-on causé trop vite ? Sans doute, puisque ces derniers possèdent de gros atouts. Jan Vide est le premier d’entre eux. Il porte le numéro 7, alors appelez le Luka Doncic à partir de maintenant. Il est très très chaud, et envoie ficelle sur ficelle de loin pour garder les siens dans le match. À la mi-temps, la France devrait être largement en tête et un niveau semble séparer les deux formations… mais c’est un 8/11 à 3-points et une défense bleue légèrement relâchée qui renvoient les deux formations au vestiaire avec trois petits points d’écart en faveur des Frenchies (38-35).

Eh, faut se réveiller les gars. Le retour de vestiaire est assez difficile, et la Slovénie prend même la tête pendant quelques possessions. En même temps, on est pas des coachs ici mais laisser un mètre en défense à des adversaires qui s’en sortent presqu’uniquement au large, on a vu mieux tactiquement. Allez, pas question de se faire peur non plus puisqu’on est en en début de week end d’été et que ce serait bien dommage de flipper. Les Bleuets vont se remettre dedans et reprendre le commandement des opérations. L’occasion de faire une petite parenthèse sur Zacharie Risacher. Le pensionnaire du centre de formation de l’ASVEL s’est comporté ce soir comme un patron : 14 points, 8 rebonds et 4 passes et à 100% au tir, du genre propre le bonhomme. On vous le présentait plus haut comme l’un des espoirs phares du basket français, et il a parfaitement assumé ce statut. Solide défensivement et à l’initiative offensive pour relancer les siens, Zach’ aura eu l’effet d’un catalyseur. À 17 ans seulement, ça en fait une sacrée qualité. Tous les copains sont relancés, et la Slovénie prend un orage bien violent. Ça finira même en mode showtime, à base d’alley oops et de passes dans le dos. Le score est sans doute un peu flatteur, mais cette équipe slovène a été vite poussée au rupteur dès que le jeu français s’est remis à l’endroit. Allez, 83-63 pour nos Bleuets. Direction les demi-finales qui se joueront ce samedi contre le vainqueur du match Espagne – Australie. L’heure reste encore à définir. Pour regarder le match, tout se passera une nouvelle fois du côté de la chaine YouTube de la FIBA.

✅ Une victoire 83-63 face à la Slovénie permet aux Bleuets d’accéder aux 1/2 finales de la Coupe du Monde U17 ! #FIBAU17WC pic.twitter.com/hfGyx7TTxK — LNB (@LNBofficiel) July 8, 2022

Bravo les garçons ! On se sera fait peur quand même, puisque ces Slovènes ont su appuyer là où ça faisait mal. Heureusement, vous avez de la réserve et ça passe. Direction le dernier carré maintenant, pour un derby potentiel contre l’Espagne ? Eh, on signe direct.

