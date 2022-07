En 2021, les U19 français nous ont longtemps fait croire au titre de champion du monde en n’échouant qu’à deux points des États-Unis en finale. Cette année ? C’est au tour de la génération 2005 de nous faire rêver. L’équipe est belle, complète, et elle a faim de médaille, si possible dorée. Après une phase de groupe passée sans gros souci et notamment une raclée phénoménale face à la Nouvelle-Zélande, les Bleuets faisaient face cet après-midi aux Japonais en huitième de finale. Là aussi pas de problème, l’EDF a fait le boulot et se qualifie en quarts après une victoire 108-43. Zoom sur leur parcours et les garçons prêts à tout donner pour ramener la coupe à la maison.

Marbella, 13h15. Début du deuxième huitième de finale entre le Japon et la France. Les Nippons viennent de finir derniers du groupe B mais présentent de vrais bons joueurs comme leur Chet Holmgren du pauvre, Yuto Kawashima. Les Français ont pour leur part fini premiers du groupe B après un début de compétition serein. Trois victoires de 13, 32 et… 69 pions contre la Serbie, le Canada, et la Nouvelle-Zélande, parait que ça peut mettre en confiance. Sur le papier, les Bleuets ont un clair et logique avantage de taille qui va leur être très utile tout au long du match. En effet, quand tu es coach et que tu as douze joueurs avec des tentacules à la place des bras, ça aide des deux côtés du terrain. Pourtant, l’entame de match est compliquée pour des Bleuets bien embêtés par la très belle faculté de passing game des Japonais. Sur jeu placé ou en contre-attaque, les Asiatiques savent toujours trouver leur coéquipier seul pour servir de beaux caviars. En face, les Français utilisent leur avantage de taille sur alley-oops et énormément sur les put-backs. Alexandre Sarr, membre de l’Overtime Elite et frère du NBAer Olivier Sarr, se fait plaisir à récupérer les rebonds offensifs en sortie de banc. 6 points en 2 minutes 30 pour Sarr, préservé car il sort de maladie apparue trois jours avant le début de la Coupe du Monde. 25-17 à la fin du premier quart-temps pour les Bleuets, qui décident de vraiment montrer ce qu’ils savent faire dès le retour sur le terrain. Trente points d’écart sont déjà présents sur le tableau d’affichage avant de rentrer aux vestiaires pour la mi-temps, le garbage time commence lors du troisième quart mais les Japonais n’arrivent tout simplement plus à rivaliser. Score final 108-43, 65 puntos d’écart lors d’une victoire toutefois entachée de la blessure à la cheville de Noah Penda. Le futur joueur de Vichy a vu sa cheville tourner, et les images ne sont pas très encourageantes. Petit coup dur pour la France vu son début de compétition.

Floor is lava 🔥 France are playing volleyball over the rim over here 💆‍♂️#FIBAU17 | @ffbasketball pic.twitter.com/Z4IWnEc5c3 — NextGen Hoops (@NextGenHoops) July 6, 2022

Après ce huitième, et si les Bleuets vont au bout, ils vont devoir enchaîner sans jour de repos le quart, la demie et la finale. Pas forcément évident mais le score d’aujourd’hui dénote aussi la force de la profondeur de banc de l’Équipe de France U17. Celle-ci est un vrai avantage face à des concurrents directs, et même aux États-Unis, bien partis eux aussi pour se hisser jusqu’en finale. Dans le roster tricolore des douze joueurs de cette Coupe du Monde réservée aux joueurs nés en 2005 et +, il y a du beau monde qui commence à se faire petit à petit un nom en France. En lisant la liste, évitez de vous arrêter aux noms de famille, sinon vous penserez que des quarantenaires ont repris du service avec les minots. Les fils des ex-internationaux Florent Pietrus et Stéphane Risacher, Illan et Zaccharie sont ainsi deux des maîtres à jouer de cette Équipe de France. Les deux garçons sont déjà très à l’aise au sein du championnat Espoirs et ont déjà fait des apparitions sur des matchs de Betclic Elite avec respectivement la SIG Strasbourg et LDLC ASVEL. À leurs côtés, deux membres du groupe professionnel de Paris Basketball, Mohammed Diawara et Pacôme Dadiet. Pacôme a d’ailleurs été mis au repos suite à une blessure au poignet mais devrait revenir sur le parquet lors des quarts de finale. Le MVP de la Coupe de France U17 2022 Killian Malwaya est aussi présent. Cholet Basket, l’un des meilleurs centres de formation tricolore, est aussi représenté par Elidjah Lamart. L’effectif est ensuite complété par des joueurs du Pôle France, comme Ilane Fibleuil et Wilson Jacques. Bref, une petite bande de morts de faim bien installés en France qui n’ont qu’une envie : aller chercher l’or. Et ils en sont plus que capables vu leurs prestations depuis le 2 juillet dernier.

Rendez-vous vendredi pour le premier quart de finale de la journée en début d’après-midi entre les Bleus et le vainqueur du match Argentine-Slovénie. Le match s’annonce plus compliqué que les précédents, mais l’Équipe de France U17 peut le faire. Comme on dit, impossible n’est pas Français !