La course aux Playoffs : les Celtics continuent leur remontée, l’avantage du terrain n’est plus si loin

Envoyez le petit point matinal spécial Playoffs, le point interdit aux tanks, l’article que les fans des Kings n’ont pas lu depuis plus de quinze ans ! Qui fait la bonne affaire, qui a chié dans la colle, qui doit se poser les bonnes questions ? On vous fait le point rapide qui va bien, à un mois tout pile de la postseason !

Les résultats de la nuit

Le classement fait par une société de graphisme (en calebar dans le canapé)

La petite explication concernant les tie-breakers

Voici les règles NBA concernant les tie-breakers à 2 ou 3 équipes à égalité. Les points sont classés par ordre de priorité. pic.twitter.com/97h1bTqytg — TrashTalk (@TrashTalk_fr) May 12, 2021

Bonne opération du jour – Hawks, Lakers et Celtics : cela faisait un bout de temps que les Hawks avaient besoin de cette bouffée d’air. Ils sont 10èmes, bien devant les Wizards et en embuscade derrière Hornets, Nets et Raptors. Pourquoi ne pas réaliser le braquage en craquant une place en Playoffs après une saison régulière plus que compliquée ? Les Lakers auront quant à eux plus de mal à rattraper le Top 8. Ce sont des Pelicans que devront se méfier LeBron James & Co., et cette victoire contre Washington est un premier pas vers la sécurisation de cette 9ème place. À l’Est, les Celtics continuent leur jolie remontée et recollent à quasi hauteur des Bulls. Les Cavalier sont dans le rétro. Ça semble définitif.

Mauvaise opération du jour – Wolves, Cavs, Pelicans et Jazz : les Wolves ont perdu un match qu’ils devaient gagner contre une équipe d’Orlando qui a gagné alors qu’elle devait perdre : bonjour les bolosses. Les Cavaliers perdent contre Miami sans démériter, mais ça, le classement n’en a que faire. Les hommes de J.B. Bickerstaff ne sont plus si loin des Raptors, 7èmes et motivés par l’espoir d’une qualification directe en postseason. Enfin, le Jazz est proche de perdre l’avantage du terrain et les Pelicans peuvent passer à la trappe si les Spurs ou les Blazers placent un ultime coup d’accélérateur.

Les affiches de la nuit prochaine

2h : Heat – Wolves

2h : Bulls – Cavaliers

2h : Spurs – Pacers

2h30 : Warriors – Bucks

3h : Nuggets – Raptors

3h : Jazz – Kings

4h : Blazers – Wizards

Si les Playoffs démarraient ce soir :

Heat – Raptors, Nets, Hornets ou Hawks

Bucks – Raptors ou Nets

Sixers – Cavs

Bulls – Celtics

Play-in tournament : Raptors – Nets et Hornets – Hawks

Suns – Wolves, Clippers, Lakers ou Pelicans

Grizzlies – Wolves ou Clippers

Warriors – Nuggets

Jazz – Mavericks

Play-in tournament : Wolves – Clippers et Lakers – Pelicans