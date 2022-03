Résumé NBA (scores, stats, highlights) : Gary Trent Jr. a un coup de chaud à 42 points, les Suns l’ont senti passer

Dix matchs à débriefer dont quelques perles venues inscrire cette nuit dans les bouquins d’histoire. Pour les plus curieux, on parle de Gregg Popovich, de LeBron James et de Mo Bamba. On se pose, on se fait couler un truc et on vous raconte tout ça.

# Les résultats de la nuit

# Ce qu’il faut retenir

Le Magic d’un Mo Bamba XL (27 points et 12 rebonds) a savonné les Wolves.

Une équipe tank et l’autre vise la qualification directe en Playoffs, le résultat contraire eût été plus logique.

Les Hawks prennent une bonne option sur le play-in avec cette victoire sur les Clippers.

Une fois encore, merci à Trae Young pour les travaux : 27 points et 11 assists à 8/17 au tir.

Victoire contre Detroit, c’était la fête au TD Garden.

Les Celtics continuent leur fabuleuse remontée au classement – 18 victoires en 21 matchs – l’avantage du terrain n’est plus très loin.

Le Heat a sorti les barbelés contre Cleveland, Bam Adebayo a claqué 30 points et 17 rebonds.

Attention les Cavs, Toronto, grâce à la victoire de cette nuit contre les Suns, grossit dans le rétro.

Phoenix n’a pas su contenir un Gary Trent Jr. tout feu tout flamme, auteur de 42 points à 8/11 du parking.

Sans surprise, les Mavericks sont allés remporter le derby texan à Houston.

Les Knicks ont mené TOUT le match à Memphis, avant de s’effondrer dans le dernier quart-temps…

Et pourtant, Julius Randle a performé avec 36 points, 12 rebonds, 6 assists, 2 interceptions et 2 blocks à 11/27 au tir.

Mais quand Ja Morant – bien que maladroit – sort de sa boîte (37 points et 8 assists à 14/33 au tir), tout devient plus compliqué.

Les Hornets ont savaté New Orleans, avec le tarif maison : « on encaisse mais on rend coup double ».

Les Spurs de… Gregg Popovich ont vaincu Utah.

C’est la 1336ème victoire en saison régulière pour le coach, le record all-time.

LeBron James a passé 50 points aux Wizards, et on ne parle pas de son permis.

Il est le premier joueur de l’histoire à lâcher deux matchs à 50 points après ses 35 ans.

Sauf que lui l’a fait à 37 ans, en une semaine.

# Quelques souvenirs de la nuit

LeBron James pulls up for 50. What a show. pic.twitter.com/eonleuxLTI — NBA (@NBA) March 12, 2022

50 points for @KingJames

18-25 shooting@Lakers W LeBron is the 1st NBA player with 50+ twice in three games since 2020! pic.twitter.com/tEYDFZXiM6 — NBA (@NBA) March 12, 2022

Celtics fans doing the wave might be the clearest sign they’ve turned this season around pic.twitter.com/uYA7t6Zyzy — Jared Weiss (@JaredWeissNBA) March 12, 2022

BAM ADEBAYO POSTER

and tyler herro let’s ’em know pic.twitter.com/HsGlorfGgb — Bally Sports Sun: HEAT (@BallyHEAT) March 12, 2022

Ayo Dosunmu reaction to Tristan Thompson yelling at the bench pic.twitter.com/Y1vwB4UsgI — Gustavo (@iamvega1982) March 10, 2022

ONYEKA OKONGWU WITH THE POSTER AND THE STAREDOWN 🤯 pic.twitter.com/1ZDdFoSrH0 — Bleacher Report (@BleacherReport) March 12, 2022

27 and 12 for Mo Bamba helps complete the @OrlandoMagic‘s 18-point comeback win! pic.twitter.com/KBThymOvJa — NBA (@NBA) March 12, 2022



# Le Top 10 de la nuit

