Fred VanVleet premier candidat annoncé pour le concours à 3-points : un Dino sur un vélo et qui tire une brouette, on valide tous les jours

Certains nagent dans le bonheur et d’autres font de l’aquabike. Fred VanVleet, lui, enchaîne les bonnes nouvelles en ce moment entre sélection au All-Star Game, annonce de sa participation pour le concours à 3-points et même… une demande en mariage. Xoxo, Gossip Girl.

Depuis jeudi dernier on connaît la liste des remplaçants aux All-Star Game et notre cycliste préféré Fred VanVleet a eu l’heureuse surprise de voir son nom sur la liste. Non-sélectionné lors de la Draft 2016, il est entré en NBA par la petite porte et a fait ses preuves saisons après saisons avec les Raptors pour devenir champion et en 2019 aujourd’hui la pièce essentielle d’un roster qui est sixième à l’Est. Mais rejoindre le club très fermé des joueurs non-draftés avec une étoile de All-Star ne suffisait apparemment pas à Fredo car le meneur a les dents qui rayent le parquet et il souhaite également rafler le trophée… du concours à 3-points. Sa participation a été officialisée dimanche soir par Shams Charania et il aura donc l’honneur de faire pleuvoir des bombinettes depuis la voie verte de l’Ohio dans un peu moins de deux semaines. Comme deux bonheurs n’arrivent jamais sans un troisième, Fredo a profité de toutes ces bonnes nouvelles pour… demander sa belle en mariage ce week-end et il a ensuite partagé la promesse de leur union sur son Instagram. Son bonheur en famille et sur le parquet semblent donc inexorablement liés, car on se souvient par exemple qu’avant de soulever le titre NBA le meneur avait appris au cours des Playoffs qu’il était devenu papa. La nouvelle lui avait donné un boost incroyable et lors des finale contre Golden State il avait réalisé une prestation magistrale au point de récolter l’un des onze votes pour le MVP des finales. Attention la concu donc, un Fredo fiancé ça devrait très bien shooter.

Toronto Raptors All-Star Fred VanVleet has committed to the Three-Point Contest at NBA All-Star Weekend in Cleveland, sources tell @TheAthletic @Stadium. — Shams Charania (@ShamsCharania) February 6, 2022

Sa sélection pour le concours à 3-points n’a en tout cas rien d’un hasard cette saison. Il est ainsi le deuxième joueur le plus prolifique de la Ligue, et de loin, avec 3,9 paniers primés plantés par match, derrière Steph Curry et ses 4,8 tentatives. Avec ses 39% depuis les vestiaires Fredo a même un meilleur pourcentage que ce dernier qui ne tourne « qu’à » 38% sur la saison. Le Dino réalise une pure saison à 22 points, 5 rebonds et 7 passes de moyenne et il a donc toutes ses chances pour remporter ce trophée des tireurs d’élite. On ne connaît pas encore le reste du casting mais il devrait tout de même y avoir du beau monde. Le pyromane Trae Young avait annoncé ses intentions d’y participer s’il était All-Star, on a ensuite appris quelques jours plus tard qu’il était starter à l’Est pour le match des étoiles et on sait combien Ice Trae pourrait refroidir tout le monde. Les Splash Bro sont évidemment dans la discussion pour participer à ce concours et pour fêter son retour Klay Thompson pourrait bien essayer de rattraper son pote Curry qui a désormais un trophée du concours à 3-points de plus que lui. Un certain Desmond Bane qui tourne cette saison à 41,4% depuis le parking a également annoncé au micro de Chris Haynes, insider pour Yahoo Sport, qu’il comptait participer et surtout gagner le concours s’il y était invité.

Fred VanVleet a donc à nouveau une place à se faire dans l’histoire de la NBA en devenant un joueur non-drafté… vainqueur du concours à 3-points. L’histoire serait belle pour notre cycliste préféré et elle symboliserait l’excellent taff qu’il fait en scred (de moins en moins) au Canada.

Source : Yahoo Sport, Basketball Reference