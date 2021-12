Programme NBA : tout le monde à son poste à 1h, Kevin Durant est peut-être de retour pour jouer des mauvais tours

On a vu James Harden monter en température très salement lors des deux dernières rencontres, Kyrie Irving s’est échauffé pour la première fois avec les Nets, et Kevin Durant est donc de retour du protocole Covid accompagné de LaMarcus Aldridge. Ca commence à sentir bon le retour de l’équipe all-time qu’on nous promet depuis plus de deux ans ! Quatre matchs au programme ce soir mais il ne faudra donc pas rater celui qui oppose les Sixers aux Nets, et le timing sera parfait pour enchaîner sur la revanche Warriors – Nuggets dès que la première grosse affiche de la nuit sera terminée.

# LE PROGRAMME DU JEUDI 30 DÉCEMBRE 2021

1h : Nets – 76ers (BeIN 1)

Nets – 76ers (BeIN 1) 1h : Magic – Bucks

Magic – Bucks 1h : Wizards – Cavaliers

Wizards – Cavaliers 3h30 : Nuggets – Warriors (BeIN max 4)

# LE MATCH DE LA NUIT, ENFIN SELON NOUS

Gros duel à l’Est entre la bande à Jojo et le duo Harden / Durant, probablement de retour après quelques matchs sur le carreau. Quelques absences à déplorer, notamment Tyler Johnson et Myles Powell qui viennent d’intégrer le protocole covid des Sixers, mais en vrai on ne va pas les pleurer une seule seconde parce que les titulaires seront de sortie à Philly, franchise dans une dynamique plutôt positive avec un Joel Embiid dominateur et qui aura de la place pour s’exprimer dans un secteur intérieur des Nets qui n’est pas des plus garnis. En face on devrait à nouveau avoir de la régalade offensive avec une connexion James Harden / Nic Claxton qui fonctionne de mieux en mieux et surtout de la ficelle, de la ficelle et encore de la ficelle de la part d’un Kevin Durant qui aura à cœur de performer pour son probable retour. L’armada offensive des Nets devra tout de même se frotter à la grosse défense du Camerounais à l’intérieur et celle de Matisse Thybulle sur les lignes extérieures. A noter que d’après les dernières news du JT du COVID, Doc Rivers laissera sa place sur le banc à Dan Burke après être rentré à son tour dans le protocole.

# À SURVEILLER ÉGALEMENT