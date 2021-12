Austin Rivers et Bones Hyland placés dans le protocole COVID : c’est vrai que ça manquait de monde à l’infirmerie chez les Nuggets…

Nous sommes début décembre et le quart de la saison NBA est déjà derrière nous, mais le COVID continue malheureusement de s’accrocher. Plusieurs joueurs viennent d’entrer dans le protocole sanitaire de la Grande Ligue ces dernières heures, dont Austin Rivers et Bones Hyland des Nuggets.

Si ça continue comme ça, Nikola Jokic va bientôt devoir jouer à un-contre-cinq. Déjà plombés par les absences longue durée de Jamal Murray, Michael Porter Jr. ou encore P.J. Dozier, les Nuggets vont désormais devoir faire sans le fiston du doc et le rookie Hyland, placés dans le protocole COVID de la NBA. Et qui dit protocole COVID dit plusieurs matchs d’absence, une absence de minimum dix jours en cas de test positif. Nouveau coup dur donc pour le groupe de Michael Malone, qui essaye de garder la tête hors de l’eau en cette période compliquée. Avec leurs galères, la bande au Joker – qui a également raté quatre matchs de suite récemment à cause d’un bobo au poignet – reste sur six défaites en sept matchs et affiche désormais un bilan de dix victoires pour autant de défaites, synonyme de dixième place à l’Ouest. Rivers et Hyland ne sont pas des titu à Denver mais des role players sur lesquels Coach Malone compte, en particulier Hyland qui montre de belles promesses en ce début de saison. Le 26e choix de la Draft NBA 2021 tourne à 8 points, 2 rebonds et presque 2 passes de moyenne en 16 minutes de jeu par soir. Il restait notamment sur une grosse perf face au Heat mercredi, avec 19 points pour son retour de blessure (lui aussi avait raté deux matchs à cause d’un pépin à la cheville). Rageant…

Les Nuggets ne sont cependant pas les seuls à être touchés par le COVID. D’autres joueurs viennent effectivement de rentrer dans le protocole sanitaire de la NBA. Outre LeBron James évidemment, c’est aussi le cas de Justin Holiday (Pacers) et Coby White (Bulls). L’ailier d’Indiana devrait donc rater les prochaines échéances de son équipe, tandis que White voit son retour être clairement perturbé par ce test positif. Petit rappel, Coby a dû attendre la mi-novembre pour retrouver les parquets après son opération à l’épaule, et tentait de retrouver son rythme depuis. Très irrégulier mais capable de lâcher de belles perfs comme ses 20 points en 24 minutes à Orlando il y a quelques jours, ou ses 14 points contre les Knicks le 21 novembre dernier, le meneur des Taureaux va désormais devoir prendre son mal en patience, une nouvelle fois…

Le COVID fait vraiment des siennes en ce moment dans le monde de la NBA, et les absences se multiplient au sein des différentes équipes de la Grande Ligue. Notamment chez les Nuggets, qui n’avaient vraiment pas besoin de ça avec leurs galères actuelles…

Source texte : ESPN