Résumé NBA (scores, stats, highlights) : les Sixers ont tremblé face à Franz Wagner, promis cette phrase n’a rien d’une vanne

Le lundi reste le meilleur jour de la semaine et la NBA nous avait offert neuf rencontres pour clore en beauté la fête. Le duel entre les frères Ball, le retour de Jokic contre le Heat, les Pelicans qui tabassent les Clippers, sans oublier un Franz Wagner qui a failli s’offrir Philly : envoyez le gros résumé !

# Les résultats de la nuit

Sixers – Magic : 101-96

Heat – Nuggets : 111-120

Bulls – Hornets : 133-119

Rockets – Thunder : 102-89

Wolves – Pacers : 100-98

Mavericks – Cavs : 96-114

Spurs – Wizards : 116-99

Jazz – Blazers : 129-107

Clippers – Pelicans : 104-123

# Ce qu’il faut retenir

# Quelques images pour égayer votre journée

39 PTS (career high)

15 REB

7-8 3PM (career high)@JValanciunas becomes the 4th player in @NBAHistory with 35+ points, 15+ rebounds and 7+ threes in a game! pic.twitter.com/LLxyuAk61C — NBA (@NBA) November 30, 2021

24 points and a career-high 21 rebounds for @Chriswood_5 power the @HoustonRockets to 3 wins in a row! pic.twitter.com/5kv0975tvk — NBA (@NBA) November 30, 2021

30 points

6-6 from deep

14 boards

5 assists

2 blocks@NikolaVucevic did it all in the @chicagobulls win 💯 pic.twitter.com/6yVxBoZBLU — NBA (@NBA) November 30, 2021

Lonzo and LaMelo dueled tonight in Chicago 🔥@MELOD1P: 18 PTS, 7 REB, 13 AST@ZO2_: 16 PTS (6-8 FGM) 8 AST, W pic.twitter.com/qURCE0GxQv — NBA (@NBA) November 30, 2021

🚫🚫🚫 WHAT A BLOCK from Josh Okogie to help the @Timberwolves hold on! pic.twitter.com/tNXV8knPkw — NBA (@NBA) November 30, 2021

Joel Embiid denial to help seal the @sixers win! pic.twitter.com/c5s4fWqhQd — NBA (@NBA) November 30, 2021

Possession la plus importante du match des Pacers, y’a un type à 16 points, 25 rebonds et 10 passes, on vous laisse deviner qui c’est sur cette vidéo et comment il est bien utilisé.pic.twitter.com/byML0Nnme5 — TrashTalk (@TrashTalk_fr) November 30, 2021

LaVar Ball assis dans le United Center avec une casquette « I told you so », respect pour les fistons 🤝 https://t.co/c53dxaDcoe pic.twitter.com/ifgIeODxPF — TrashTalk (@TrashTalk_fr) November 30, 2021

Ce sport est le basketball.pic.twitter.com/j536q8A7NY — TrashTalk (@TrashTalk_fr) November 30, 2021

# Le Top 10 de la nuit

# Les scores TTFL de la nuit

# Le classement

# Le programme de ce soir