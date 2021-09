Le Final Four de WNBA commence ce soir : échauffez votre voix, c’est parti pour trois semaines intensives de Playoffs

Pendant que les garçons sirotent leurs derniers cocktails en bord de mer ou font les pitres devant les caméras du Media Day avant de se remettre au boulot pour de bon, la saison WNBA est à son climax. Les quatre meilleures équipes vont commencer à se rentrer dedans la nuit prochaine pour tenter de succéder au Storm de Seattle.

Il n’y aura pas de back-to-back ni de doublé inédit chez les femmes cette année. Victorieuses du titre en 2020 et grandes gagnantes de la première Commissioner’s Cup de l’histoire au mois d’août dernier, les disciples de Noelle Quinn ont été éliminées en prolongation par le Mercury de Phoenix au Round 2 des Playoffs dans un match qui a tenu toutes ses promesses. En WNBA, le play-in tournament existe déjà depuis un bail et seules les équipes aux deux meilleurs bilans de la saison régulière sont directement qualifiées pour le Final Four. Cette année, le cinquième et le sixième ont d’abord respecté la logique en battant le seed 7 et le seed 8 à domicile avant de créer la surprise en triomphant respectivement face au Storm (#4) et au Lynx (#3) à l’extérieur lors du Round 2 joué en une manche sèche. On espère que ce n’était pas le dernier match de la carrière de Sue Bird qui aurait pu fêter ses 41 sur les parquets lors des prochaines Finales mais il y aura quand même de sacrées clientes en compétition pour arracher une place afin de disputer l’ultime série et de remporter la 25è saison WNBA de l’histoire à partir du 10 octobre prochain.

The semi-finals matchups are LOCKED IN 🔥 The #WNBAPlayoffs presented by @Google will be back in action on TUESDAY Yall ready ⁉️ pic.twitter.com/jYCzfWhqmd — WNBA (@WNBA) September 26, 2021

Honneur aux championnes de la saison régulière et logiques favorites pour le titre, le Sun du Connecticut. Battues en finale de la Commissioner’s Cup en sortie de break olympique, les soleils tiennent leur revanche sur Seattle qui ne disputera même pas le Final Four cette année. Plus fraiches que leurs adversaires avec près de neuf jours de repos depuis leur dernier match et sur une série de 14 victoires de suite (depuis le 9 juillet, ça commence à faire), les coéquipières de la MVP Jonquel Jones (19,4 points et 11,2 rebonds de moyenne) auront en plus l’avantage du terrain dans cette première série au meilleur des cinq manches. Face à elles, le Sky de Chicago a réalisé la surprise en battant le Lynx à Minneapolis mais son bilan de saison tout juste à l’équilibre (16-16) et l’absence de véritable leader offensive devrait leur compliquer très sérieusement la tâche. Candace Parker pourra encore rendre de fiers services, notamment en défense et dans le partage d’expérience, mais elle ne pourra pas tout faire toute seule et le head coach James Wade – mari d’Edwige Lawson-Wade – aura besoin d’une belle solidité collective pour espérer rêver un peu plus loin.

Dans l’autre demi-finale, on ne retrouve que du beau monde ! Les filles entraînées par… Bill Laimbeer ont également eu le temps de bien se reposer et d’étudier le jeu de leurs prochaines adversaires. Contrairement aux apparences et à ce qu’on pourrait imaginer avec un tel coach, les Aces de Las Vegas possèdent la meilleure attaque de toute la WNBA avec un jeu très rapide et la pace la plus importante de la Ligue. Les stars de l’équipe s’appellent A’ja Wilson, Liz Cambage ou encore Kelsey Plum et Jackie Young, qui ont toutes les deux remporté l’or olympique en 3×3 à Tokyo cet été. Mais gare à cette série qui pourrait être un long marathon avec une fin en apothéose au Game 5. Le Mercury est très expérimenté avec des joueuses comme Diana Taurasi, Kia Vaughn ou Skylar Diggins-Smith. Déjà finaliste en NBA cette saison, la ville de Phoenix aimerait bien faire le doublé avec les filles. Leur arme principale se nomme toujours Brittney Griner, autrice de deux gros double-doubles en Playoffs et deuxième meilleure scoreuse de saison régulière (20,5 points et 9,5 rebonds).

Vous voilà briefés pour attaquer ce Final Four de WNBA avec les infos principales. A tous les curieux et curieuses qui ont prévu de se laisser tenter, on ne peut que vous conseiller de jeter un oeil durant les 20 prochains jours. Non seulement ça joue bien et il y a de l’ambiance, mais c’est le seul championnat qui vous permettra de profiter de l’intensité des Playoffs lors de ce mois d’octobre 2021.