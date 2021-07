Mike D’Antoni quitte son poste d’assistant chez les Nets : après un an dans les coulisses, MDA veut retrouver le devant de la scène

Nouvelle perte importante dans le staff de Steve Nash. Après le départ d’Ime Udoka pour un poste de headcoach à Boston, Mike D’Antoni vient donc de quitter son poste. La raison ? Sa volonté de retrouver lui aussi un poste de coach principal.

Après une année passée à épauler Steve Nash, son ancien maître à jouer sur le terrain quand il était coach des Suns, Mike D’Antoni quitte donc déjà son poste. Le double-MVP doit donc de nouveau chercher un remplaçant dans son coaching staff, après être allé récupérer David Vanterpool, non-conservé par Chris Finch qui veut pour sa part constituer son propre staff à Minnesota. Après Ime Udoka, c’est donc Mike D’Antoni qui quitte les Nets, et cette décision de l’ancien Coach of the Year est une surprise et un potentiel coup dur du côté de Brooklyn car D’Antoni pouvait à lui seul palier le manque d’expérience de Steve Nash, qui découvre encore le poste d’head coach. Après avoir eu de longues discussions avec Neil Olshey, le GM des Blazers, le mois dernier pour devenir le nouvel entraineur de Damian Lillard et de Portland, il s’est finalement fait griller la place par Chauncey Billups, préféré à l’ancien tacticien des Rockets. Depuis, plus rien. Silence radio. On n’a plus revu de rumeurs autour de Mike D’Antoni, qui semblait plutôt bien en tant qu’assistant des Nets mais en attendant toutefois sagement une opportunité. Mais finalement, à quelques heures de la Draft et de la Free Agency, Adrian Wojnaroski, l’insider le plus connu d’ESPN, nous annonce que MDA s’en va.

Brooklyn Nets assistant Mike D’Antoni is stepping away from a full-time coaching role on Steve Nash’s staff, sources tell ESPN. D’Antoni is expected to pursue head coaching jobs again in the future. He was a finalist for the Portland opening this year. — Adrian Wojnarowski (@wojespn) July 28, 2021

Les dernières news s’accordent à dire que le départ de Brooklyn du tacticien à la moustache désormais rasée aurait pour but de chercher plus activement un poste de head coach. Jusque là, rien de très étonnant et on se doutait bien qu’à 70 ans, D’Antoni était plus chaud pour avoir la main mise sur le banc d’une équipe que pour jouer les assistants. On pouvait aussi imaginer MDA opter pour une retraite bien méritée, après de longues années passer dans la ligue. Ce qui est plus surprenant avec cette décision et sa justification, c’est le timing de cette annonce. Pourquoi se concentrer sur l’obtention d’un nouveau poste de head coach… maintenant que toutes les places sont prises ? Il y a encore deux ou trois semaines, ce départ aurait fait sens. Mais là… Difficile de voir autre chose qu’une volonté de faire une pause et attendre sagement que son téléphone sonne dans les mois à venir. Mais ce n’est qu’une hypothèse… Une hypothèse qui ferait finalement sens, puisque à cet âge-là, on peut comprendre que ce bon vieux Mike veuille prendre un peu de recul sur le basket avant de saisir une nouvelle opportunité sur un banc en NBA.

En attendant de revoir Mike D’Antoni en NBA, ou non, l’information à retenir reste la fin du couple Nash – D’Antoni après un an à Brooklyn et beaucoup plus à Phoenix. Alors, qui pour remplacer l’ancien coach des Rockets sur le banc de la superteam new-yorkaise ? Réponse dans les prochains jours.

Source texte : ESPN