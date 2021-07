Team USA sera au complet pour les Jeux : Zach LaVine et les finalistes NBA sont là, l’excuse de l’Equipe C n’aura pas lieu d’être

Dimanche, Team USA démarrera sa compétition face à leurs bourreaux de 2019, inutile de vous dire de qui il s’agit, vous les connaissez bien. Cette fois-ci, Coach Pop arrive avec le barillet plein, dédicace à Seth Gueko, car les finalistes NBA sont de retour, car Zach LaVine n’est plus en protocole COVID. Bref, les Bleus auront intérêt à sortir le grand jeu.

Même si Bradley Beal et Kevin Love ne sont plus de la partie, remplacés par JaVale McGee et Keldon Johnson (on ne s’en remet toujours pas), le reste de l’effectif est désormais au complet avant le coup d’envoi de leur compétition face aux hommes de Vincent Collet. La fédération américaine avait placé Zach LaVine en protocole COVID alors que ses coéquipiers prenaient l’avion pour Tokyo, une sorte de Maman j’ai raté l’avion à la sauce balle orange, mais pour le plus grand plaisir de Gregg Popovich, Zach est sorti de ce protocole et a pu rejoindre les siens au Pays du Soleil Levant. Pour autant, à 48h de France – USA, difficile de dire si l’arrière des Bulls sera en tenue ou devra se contenter d’encourager les copains depuis le banc, et sans public dans les gradins, il faudra faire du bruit.

Et puis tiens, si le backcourt n’était pas assez solide comme ça avec Zach et Damian Lillard, Pop va également accueillir trois autres renforts, de très solides renforts, du nom de… Devin Booker, Jrue Holiday et Khris Middleton. À peine le temps de décuver après avoir célébré le titre hier à Milwaukee ou de se consoler de ces Finales perdues, les trois bougs ont ainsi déjà pris l’avion (sympa l’ambiance pour D-Book) pour compléter la prochaine feuille de match de Team USA. Bon, entre le jetlag, l’état d’ébriété de Khris et Jrue et la tristesse de Devin, Pop devrait leur laisser un peu de repos face aux Bleus, histoire de s’habituer à l’horaire nippon. Les douze noms annoncés seront donc présents au Japon, l’Équipe de France va affronter les États-Unis au complet et on n’a qu’une hâte, celle de voir le duel tant attendu (non) entre JaVale McGee et Moustapha Fall. Les Bleus ont rendez-vous avec l’histoire, Team USA avec sa revanche, plus d’excuse désormais pour ne pas être devant votre télé dimanche pour l’une des rencontres les plus attendues de l’année.

Plus d’excuses pour Team USA, les douze joueurs annoncés seront sûrement en short dimanche. Est-ce que Zach et les finalistes auront beaucoup de temps de jeu face aux Bleus ? Difficile à dire, mais la joie ne sera que plus belle quand on aura tapé des ‘ricains au complet.