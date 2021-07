Rui Hachimura désigné porte-drapeau du Japon à la cérémonie d’ouverture des JO : la balle orange sera à l’honneur à Tokyo cet été

Idole dans son pays, Rui Hachimura a été désigné porte-drapeau du Japon pour la cérémonie d’ouverture des Jeux Olympiques de Tokyo qui débuteront dans la capitale nipponne dans moins de trois semaines.

Joueur japonais le plus haut drafté de l’histoire et égérie de Jordan Brand, Rui Hachimura continue de collectionner les honneurs. L’ailier-fort de 23 ans vient ainsi d’être choisi comme prochain porte-drapeau du pays du Soleil Levant en compagnie de la lutteuse Yui Susaki. En attendant de pouvoir rêver d’une bague NBA avec les Wizards, difficile de trouver mieux pour un athlète appartenant au pays organisateur. Fans de baseball, des arts martiaux ou encore de surf, les Japonais sont aussi extrêmement friands de panier-ballon comme en atteste ce choix fort de la part du comité olympique national. Encore une belle ligne à mettre au CV de l’ancienne star universitaire de Gonzaga qui espère que cela va permettre à son sport de se développer encore davantage dans son pays natal au micro de l’AFP (via France 24).

« C’est un grand honneur. […] J’espère que cela va encourager les enfants et tous les Japonais à suivre nos matchs lors de ces Jeux Olympiques et à s’intéresser encore davantage au basketball et au sport en général. »

Pour l’heure, on ne sait pas encore si les fans seront autorisés à assister à la cérémonie d’ouverture des JO, prévue le vendredi 23 juillet prochain. Sinon, Rui Hachimura et ses compatriotes japonais auront certainement droit à une standing ovation puisque les spectateurs étrangers ne seront de toute façon pas autorisés à rentrer sur le sol nippon. Tout ça c’est bien beau, mais il va aussi falloir assurer sur le terrain et c’est loin d’être gagné pour l’équipe de Julio Lamas. Yuta Watanabe et ses coéquipiers auront fort à faire dans le groupe de la mort avec l’Espagne championne du monde en titre, l’Argentine vice-championne du monde et la Slovénie de Luka Doncic. Autrement dit, il va falloir faire mieux que lors de la Coupe du Monde 2019 où le Japon avait quitté la Chine avec cinq défaites et aucune victoire dans ses valises. Contrairement à Washington, le sophomore devra cette fois endosser le rôle du franchise player sans un Bradley Beal ou un Russell Westbrook pour lui montrer la voie.

Entre l’arrivée du basket 3×3 comme discipline olympique et la mise en avant de la star NBA nationale au Japon, la grosse balle orange sera encore bien représentée à Tokyo cet été. On suivra ça de très près et que le meilleur gagne, surtout si le maillot est bleu…

Source texte : AFP via France 24