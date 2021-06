Preview de la soirée NBA : deux Games 5 au programme ce soir, mais clairement les annonces du jour nous ont plombé…

Deux matchs de Playoffs NBA sont à l’affiche ce soir avec beaucoup d’enjeu puisque les deux séries sont actuellement à 2-2. Les vainqueurs de ce soir prendront un avantage significatif sur leurs opposants que ce soit à Philadelphie ou à Salt Lake City mais les récentes annonces nous ont un peu sapé le moral…

1h30 : Sixers – Hawks : Cette série de Playoffs nous réserve son lot de surprises et Philadelphie a plus de mal que prévu à se défaire des Hawks de Trae Young. Revenus à 2-2 après leur victoire lors du Game 4, les Piou-Pious ont su profiter de la blessure qui a gêné Joel Embiid durant tout le match. Le pivot camerounais n’était pas dans son match et sort d’une mauvaise prestation à 4/20 au shoot. Ses 36 minutes de jeu ne laissent pas entendre que le Process était considérablement diminué mais il a paru un peu hors rythme sur le parquet. Il est encore listé comme questionnable et la décision de l’aligner ne sera pas connue avant ce soir. Autour de lui, ses coéquipiers ont tenu leur rang, sans pour autant dépasser leur fonction : Tobias Harris finit le match avec ses 20 points habituels, Ben Simmons frôle le petit triple-double, Seth Curry termine avec 17 points à 3/6 à trois points et les remplaçants n’ont pas su élever leur niveau de jeu pour arracher la victoire dans le nid de Géorgie. Même si les Hawks ont livré une bonne prestation, le sentiment qui se dégage est plus une faillite des Sixers qu’un sursaut d’Atlanta. Trae Young termine le match à 25 points mais à 31% au tir, loin de ses standards habituels. Même remarque pour Bogdan Bogdanovic qui a sorti 22 points mais à 37% au shoot. Globalement, aucune performance de très haute voltige n’a été menée sur le parquet et il serait étonnant de voir un match sous la même configuration deux fois de suite. Joel Embiid de son côté est revanchard. Interviewé par Ky Carlin de Yahoo! Sport, il a montré qu’il comptait bien avoir un autre rendement pour le match 5 malgré sa gêne :

« Je peux toujours faire mieux, quelque soit le temps que durera ma blessure. Je ne pense pas que je serais à nouveau à 100% cette année, mais je vais faire avec. […] Je pense que je peux être meilleur malgré la blessure. Parfois, il m’arrive de faire de mauvais matchs, mais même blessé je peux être bon. On ne contrôle pas toujours cela. »

On ne saura donc pas sur quel pied danser ce soir avec Joel, surtout si le vice-MVP tiendra sa place. Il se pourrait donc bien que Tobias Harris prenne un peu plus de responsabilités encore dans ce match. Lui qui a pris le dernier tir du Game 4 répond souvent présent depuis le début de ces Playoffs et s’impose petit à petit comme la deuxième option des Sixers en attaque. Côté Hawks, Trae Young devra mieux faire et sera attendu au tournant. La victoire d’ATL dépendra beaucoup de sa façon de jouer et du rythme qu’il impose à la rencontre. Même si le score et l’adresse ne le reflètent pas, le tempo de la partie a été dicté par les Hawks, qui, lors des matchs avec une grosse pace, ont su prendre le dessus sur Philly. Clint Capela et John Collins tenteront eux de profiter de la gêne de Joel pour avoir une grosse activité au rebond, inscrire des paniers près du cercle et dominer physiquement la rencontre. Autre facteur important : le retour de la série au Wells Fargo Center. Le public de Philadelphie aura son importance pour mettre la pression sur les Hawks, même si ces derniers ont montré dans leur série face aux Knicks être assez peu perméables à ce genre d’intimidation. Quoiqu’il en soit, la bataille promet d’être rude et les protagonistes ne se feront pas de cadeaux pour sûr.

4h : Jazz – Clippers : Cette série de Playoffs a connu plus de rebondissements qu’une télénovela brésilienne des années 90. Le premier épisode concerne la blessure de Mike Conley indisponible lors des quatre premiers matchs, questionnable durant l’après-midi et qui sera finalement out une nouvelle fois ce soir. Le deuxième épisode, tourné dans la Vivint Smart Home Arena, a montré toute la domination que le Jazz avait pu avoir sur les Clippers, notamment en limitant le scoring de ses deux stars : Paul George et Kawhi Leonard. Autoritaire et présent dans le clutch, Utah a pu compter sur son patron Donovan Mitchell pour imposer sa loi et Rudy Gobert pour fermer la boutique. Mais dans le troisième volet de la saga, les Clippers grâce à une réussite extérieure revenue ont su profiter des espaces ouverts pour que PG et The Klaw retrouvent un second souffle. Grâce au notamment au rôle de pivot fuyant de Nicolas Batum, en réussite de loin, les Clippers ont profité du fait que Gobzilla ne puisse plus s’accaparer la raquette pour y pénétrer afin de chercher plus de lancers et lay-ups afin de recoller à 2 partout. Enfin, le dernier rebondissement nous impose une vision d’horreur : touché lors du Game 4, Kawhi Leonard ne sera pas de la partie ce soir et on parle déjà de potentielle rupture du ligament croisé ce qui signifierait une absence bien plus longue pour The Klaw…

Une terrible nouvelle pour le spectacle et le reste de ces Playoffs d’abord, mais aussi et surtout pour les Clippers qui perdent donc leur leader pour une durée indéterminée. Cette indisponibilité qui vient s’ajouter à celle de Serge Ibaka nous fait dire que Nico Batum pourrait retrouver sa place sur l’aile pour laisser à Ivica Zubac reprendre le poste 5. Mais sur les rotations, reste à voir qui prendra les minutes du franchise player. Luke Kennard, jusque-là peu utilisé dans la série pourrait occuper le poste 2, décalant Paul George en 3. Peut-être que DeMarcus Cousins pourra apporter quelques minutes en remplacement de Zubac, même si les Clippers essaieront potentiellement de jouer small-ball quand le Croate sera au repos. Tyronn Lue sera face à un vrai casse-tête et cette absence devrait peser lourdement sur Los Angeles. Paul George qui aura les clefs du camions pourrait s’inspirer du chef d’oeuvre de Kevin Durant, hier, pour mener les siens à la victoire. Utah de son côté ne peut que profiter de cette perte pour enfoncer le clou. Bien plus à l’aise lorsque les Clippers ne jouent pas petit, ils auront une occasion en or de déployer leur jeu.

Soyez attentifs à vos notifications, car les blessures risquent de jouer un grand rôle dans les matchs de ce soir. Si les Clippers seront à coup sûr privés de leur meilleur élément, il pourrait en être de même pour les Sixers avec Joel Embiid. Après une saison éprouvante qui se rapproche de son dénouement, les organismes commencent à lâcher un peu trop à notre goût…

Sources texte : The Athletic, ESPN