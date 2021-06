Le pari NBA du jour : 285€ à gagner en misant sur le Jazz qui bat sans trembler des Clippers privés de Kawhi Leonard

Amis parieurs, amies parieuses, l’heure est venue de se mouiller. En ce mercredi 16 juin, deux belles rencontres de Playoffs sont au programme, une à l’Est et une à l’Ouest. Voilà qui nous donne encore une fois une belle opportunité pour se faire plaisir avec un petit pari, à condition évidemment d’avoir le nez fin.

Comme chaque année, nous vous proposerons – tout au long de la saison – quelques conseils pour guider les plus joueurs d’entre vous, en espérant que cela vous sera utile. L’objectif est clair : faire péter la banque de notre partenaire ParionsSport !

01h30 : Sixers (1,38) – Hawks (3,60)

04h00 : Jazz (1,36) – Clippers (3,75)

Le pari qu’on sent bien

Le Jazz bat les Clippers par au moins sept points d’écart (1,90) : la grosse nouvelle est tombée dans l’après-midi, Kawhi Leonard est blessé et ne participera pas à la rencontre de ce soir. Un gros coup dur pour les Clippers, qui auront bien du mal à rivaliser avec le Jazz sans leur meilleur joueur. Alors certes, côté Utah, le meneur Mike Conley n’est toujours pas opérationnel mais devant leur public et avec la force du collectif, les hommes de Quin Snyder devraient pouvoir s’imposer sans trop de problèmes. On mise sur une victoire du Jazz par au moins sept points d’écart ce soir.

Une petite folie pour finir ?

Les Sixers battent les Hawks et Tobias Harris marque au moins 25 points (3,40) : on tente un gros coup dans l’autre match de la nuit opposant Philadelphie à Atlanta. Deux conditions pour le voir passer : d’abord, une victoire des Sixers devant leurs fans. Avec leur impact physique et le soutien de leur public, on voit bien les Sixers prendre les Faucons à la gorge et contrôler le match pour reprendre la tête dans la série. Et ensuite, on mise sur Tobias Harris pour guider les siens en attaque. Avec un Joel Embiid un peu dans le dur à cause de sa blessure au genou, Tobi devra apporter son soutien et on compte sur son talent offensif pour atteindre la barre des 25 points. Juste pour info, il tourne à 21 unités dans la série et 23,2 points depuis le début des Playoffs.

C’est tout pour aujourd’hui. En espérant que ces conseils porteront leurs fruits. Rendez-vous dès demain chez le banquier pour l’ouverture du PEL.

Les cotes proposées dans cet article sont susceptibles de monter ou de baisser entre le moment où ces lignes s’écrivent et le moment où elles sont lues. Nous donnons donc ces conseils à titre indicatif et sous réserve que la cote soit toujours disponible, sans jamais garantir le résultat (non, nous ne sommes pas encore devins).

