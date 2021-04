Bientôt opéré à la cheville, Taurean Prince ne rejouera pas de la saison : les espoirs de titre s’envolent à Cleveland

On ne reverra plus Taurean Prince sur les parquets NBA avant la saison prochaine. L’ailier des Cavs va en effet se faire opérer de la cheville afin de réparer des bobos antérieurs qui le perturbaient. Voilà que Cleveland se retrouve sans son franchise player (non) et ce sont les rêves de titre qui s’envolent par la même occasion (re-non).

On s’attendait à voir cette nouvelle tomber durant l’intersaison. Il était déjà prévu que Taurean Prince se fasse opérer de la cheville, qui a de nouveau souffert le 10 avril dernier face à Toronto. Ce jour-là, il était retombé sur sa cheville, avait serré les dents et a continué à jouer. On part donc logiquement sur une fin de saison prématurée pour lui, qui devra regarder les quatorze prochains matchs de son équipe depuis l’infirmerie. La nouvelle a été relayée par Kelsey Russo, journaliste pour The Athletic. Pour ceux du fond qui l’auraient oublié, Taurean Prince joue à Cleveland depuis le blockbuster trade impliquant James Harden en janvier. Il faisait partie du package incluant Jarrett Allen, également envoyé aux Cavs à travers cet échange. Avec un temps de jeu tournant autour des 24 minutes par match à Cleveland, Prince a sorti une moyenne de 10,1 points avec une certaine spécificité. Son pourcentage au tir de loin est supérieur à son pourcentage global : 39,9% au shoot dont 41,5% du parking et 83,7% sur la ligne des lancers. Vous ajoutez 3,7 rebonds et 2,4 passes en 29 matchs joués – la majeure partie d’entre eux en sortie de banc – et vous avez là un bon profil de second unit.

#Cavs Taurean Prince went down awkwardly and grabbed his ankle. He's shaking it off and staying in. But, remember, he's probably going to need ankle surgery in the offseason because he's been less than 100 percent for a little while. — Chris Fedor (@ChrisFedor) April 10, 2021

#Cavs forward Taurean Prince is expected to undergo season-ending surgery for an ankle injury, sources tell @TheAthletic. — Kelsey Russo (@kelseyyrusso) April 22, 2021

Énorme coup d’arrêt pour cette franchise qui était bien partie pour… ne pas jouer les Playoffs, voire ne rien jouer du tout. Cleveland est actuellement 13e de la Conférence Est avec un bilan de 21 victoires pour 37 défaites. Pas de grands espoirs de play-in tournament mais leurs regards sont tournés ailleurs. Il y a un petit jeunot d’Oklahoma State qui se présente à la Draft 2021. On parle bien évidemment de Cade Cunningham, vraisemblablement premier pick de la Draft à venir. Vu le potentiel du garçon, ce n’est pas étonnant de voir une course se jouer dans le bas du tableau, course dans laquelle les Cavaliers ne sont pas favoris mais sait-on jamais. Toujours est-il que les Cavs vont devoir faire sans Taurean Prince pour les quatorze prochains matchs. Pour info, le joueur de bientôt 28 ans va entrer dans la dernière année de son contrat la saison prochaine.

Taurean Prince va donc rejoindre l’infirmerie de Cleveland et ce jusqu’au début de la saison prochaine. Un arrêt qui était inévitable, alors autant s’y prendre le plus tôt possible pour mieux préparer son retour. Et dans le même temps, ça affaiblit l’équipe. En voilà un plan rondement mené.

Source texte : The Athletic – Clevelanddotcom