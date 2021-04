Les Blazers et les Grizzlies vont s’affronter trois fois en une semaine : une trilogie en guise d’avant-première du Play-in ?

Il n’y a pas que les duels du Top 6 qui sont alléchants. Les Blazers et les Grizzlies vont s’affronter non pas une, non pas deux, mais trois fois en à peine une semaine. Leur position respective au classement de la Conférence Ouest laisse à penser que ce sera en guise de triple avant-goût de leurs futures retrouvailles en Play-in. Enfin on sait pas, enfin peut-être.

« Quand y en a plus et ben y en a encore » a dit un jour Stromae, et il avait sans doute fait un rêve prémonitoire de cette trilogie Blazers – Grizzlies. Digne des plus grands westerns, on va voir qui du 7è ou du 8è de la Conférence est le tireur le plus rapide de l’Ouest. Et si vous ne connaissez pas la trilogie La Nuit au Musée de Shawn Levy, les deux franchises comptent bien vous la faire découvrir, mais sous la forme de trois avant-première à La Nuit au Musée du Play-in. Car oui, si tout se passe bien, on devrait être débarrassé du Play-in la saison prochaine, une saison classique à 82 matchs devant normalement regagner ses droits au vu de l’évolution de la crise sanitaire. Portland (32-26) et Memphis (29-28) vont donc se retrouver cette nuit, dimanche, et mercredi prochain, pour se jauger avant de potentiellement se (re)retrouver lors du Game 1 du Play-in. Les plus lucides auront remarqué qu’ils s’étaient déjà affronté dans ce contexte si particulier lors de l’exercice en 2020, là où la franchise de l’Oregon s’était emparée du dernier ticket pour les Playoffs de la bulle (126-122).

🗣️ « Comment ça marche, le NBA Play-in Tournament 2021 ? » Explications en vidéo, en 90 secondes chrono ! ✌️❤️ pic.twitter.com/YKiNCMif35 — TrashTalk (@TrashTalk_fr) April 15, 2021

Mais puisque what’s past is past, voici donc que les deux équipes se retrouvent à un moment crucial de leur saison régulière 2021 et vont avoir l’occasion de s’affronter, cette nuit (à Portland), ce dimanche (à Portland) et mercredi prochain (à Memphis). Seuls un Nuggets – Grizzlies et un Pacers – Blazers, feront office d’infidélités à l’idylle en début de semaine prochaine. Le triple date donnera aussi l’occasion aux franchises de retrouver le chemin de la victoire, car il faut le dire : c’est loin d’être la fête aux villages en ce moment des deux côtés. Memphis reste en ballotage favorable avec avec trois succès (face aux Bulls X2 et aux Bucks) en six matchs depuis le début de la semaine dernière, pour une victoire (face aux Spurs) et quatre défaites côté Trail Blazers. L’information importante est évidemment le retour de Damian Lillard, qui a déjà pu retrouver les parquets contre Denver après avoir manqué trois rencontres en raison d’un bobo aux ischio-jambiers et qui sera en pleine forme pour fêter un vieil anniversaire (voir ci-dessous). Attention également au super-sub Carmelo Anthony et son très correct 54-10-6 en trois matchs. En face, si ce bon vieux Jonas Valanciunas fera faux bond au Game 1 de cette trilogie, un certain Ja Morant ne manquera pas à l’appel, lui qui reste sur un convainquant 71-20-22 sur ses trois dernières sorties.

Two years ago today, Dame Time changed the course of the Thunder forever 👋 #CloroxClutch (➡️ @Clorox) pic.twitter.com/pKRtqjtEU1 — Bleacher Report (@BleacherReport) April 23, 2021

Memphis – Portland va être la nouvelle histoire d’amour à suivre ces prochains jours, à la Mr. et Mrs. Smith mais sans la fin qui va avec puisque ce sera forcément crève-cœur pour l’un ou l’autre à un moment. Il y a fort à parier qu’aucune des deux équipes ne va se transformer en rouleau compresseur et flanquer un 3-0 mais, pourquoi pas se servir de ces trois matchs pour imposer une domination psychologique ou un match référence de l’opposition avant les potentielles retrouvailles en Play-in ?