Le mystère des amendes NBA : mais où vont tous les dollars lâchés par les joueurs punis par la Ligue ?

Chaque année, tout au long de la saison, on voit des joueurs passer à la caisse pour diverses raisons. Fautes techniques, embrouilles, expulsions, suspensions… toutes ces choses-là sont synonymes d’amendes. Mais si vous pensez que la NBA en profite pour s’en mettre plein les poches, détrompez-vous.

C’est à travers une enquête réalisée par Joe Vardon de The Athletic qu’on en apprend un peu plus sur le mystère qui entoure les amendes NBA. Habituellement, de l’extérieur, tout ce qu’on voit, c’est le montant et la raison de l’amende. Untel a pris 20 000 dollars pour une embrouille avec un adversaire ou un arbitre, James Harden l’autre a pris 50 000 dollars pour une sortie en boîte en pleine pandémie… Mais ensuite, on ne sait pas vraiment où finit l’argent. Les joueurs eux-mêmes ne savent pas, si ce n’est que les dollars terminent dans les caisses d’une association de charité. Parce que oui, si la NBA fixe les amendes, elle ne garde pas l’argent pour elle. La Ligue redistribue les billets verts à ces associations de solidarité, sans pour autant donner de vraies précisions.

« On n’entend jamais rien par rapport à ça. Pendant des années, on nous a dit, ‘Oui, l’argent des amendes est redistribué à des associations caritatives’, mais on n’entend rien par rapport à ces dernières. […] Honnêtement, pour moi, c’est juste un truc imaginaire qu’on entend depuis des années. On n’a jamais pu voir où va cet argent et les bienfaits qui l’accompagnent. » – Draymond Green, grand spécialiste des fautes techniques

Comme l’indique Joe Vardon, la NBA reste discrète pour la raison suivante : comme certains joueurs possèdent leurs propres fondations, cela peut vite provoquer des conflits d’intérêts. « J’aimerais bien récupérer l’argent provenant des amendes de Rajon Rondo » a déclaré Yvette Gentry, directrice de la fondation Rajon Rondo Assisting Youth Foundation. Bref, vous voyez le délire. Ainsi, il est impossible de savoir quelle amende a été utilisée pour aider telle ou telle association.

Selon The Athletic, plus de 7 millions de dollars ont été récoltés par la NBA la saison dernière rien qu’à travers les amendes pour les joueurs, un total partagé entre la Ligue et l’union des joueurs (NBPA). Ça en fait de l’argent à redistribuer. Via son programme NBA Cares, dont l’objectif est de soutenir les communautés à travers différentes initiatives, la Ligue aurait aidé une quinzaine d’associations en 2020 dont The Thurgood Marshall College Fund, une organisation à but non-lucratif ayant pour objectif d’aider des étudiants évoluant notamment dans des HBCU (Universités Historiquement Noires). Autre exemple, un groupe de défense pour les droits des athlètes LGBTQ+ – du nom d’Athlete Ally – aurait reçu 50 000 dollars de la part de la NBA. La NBPA a quant à elle totalisé 217 contributions au total, notamment via les fondations de joueurs, et elles sont très diversifiées. Sous l’impulsion de Matthew Dellavedova, 113 000 dollars ont par exemple été utilisés dans la lutte contre les terribles incendies ayant ravagé l’Australie en 2020. Des dollars ont également été investis dans la lutte contre le COVID et les inégalités sociales. La LeBron James Family Foundation a notamment reçu 25 000 dollars. Toutes ces contributions, elles peuvent tout simplement changer des vies.

« Sans Helping Hand [une association visant à aider des jeunes d’un quartier difficile de Philadelphie et largement soutenue par Kyle Korver, ndlr.], je n’aurais pas pu aller à l’université. Ma famille n’avait pas les moyens. » – Bashir Howell, jeune homme de 22 ans qui faisait partie du programme

Des exemples comme ça, il y en a beaucoup. On peut citer aussi la construction de 160 maisons aux Bahamas suite à une tempête tropicale, tout ça à travers l’association SBP qui a été soutenue à hauteur de 100 000 dollars. Donc non, la NBA n’est pas une ligue qui distribue les amendes à tout-va pour s’en mettre plein les poches. On connaît l’amour de la NBA pour les billets verts, ce n’est un secret pour personne, mais il faut garder en tête le fait que des gens dans le besoin sont constamment soutenus grâce à l’argent récolé via les amendes infligées aux joueurs.

La prochaine fois qu’un joueur sera sanctionné par la Ligue, vous penserez à toutes ces associations qui bénéficieront d’un soutien financier quelques mois plus tard. Et vous vous direz que ceux qui prennent des fautes techniques ont avant tout un cœur gros comme ça.

Source texte : The Athletic