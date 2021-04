Maillot Nike Classic Edition de Ja Morant aux Grizzlies : quand le futur et le passé des Oursons sont réunis dans un beau jersey

Ja Morant est sans conteste l’un des joueurs les plus spectaculaires de la NBA, qui a ravivé la flamme du côté de Memphis et chez les amoureux du beau basket. Tout ce petit monde va trouver son bonheur avec la sortie du maillot Grizzlies Ja Morant Classic Edition disponible chez notre partenaire Basket4Ballers.

Il a été l’un des rookies les plus hype de sa classe de draft et est logiquement reparti avec le trophée de ROY sous le bras malgré la concurrence de Zion Williamson. Pour sa deuxième campagne en NBA, Ja Morant continue d’illuminer le FedEx Forum et l’ensemble de la NBA de son talent. Cette saison, il inonde les highlights et se distingue comme l’un des principaux acteurs de la bonne saison des Grizzlies, toujours en place pour se qualifier pour les Playoffs, quitte à devoir passer par un play-in tournament. Des dunks, des game-winners et des crossovers de l’extrême, il se distingue comme l’un des joueurs les plus spectaculaires de la Ligue depuis son arrivée. Les fans de l’arrière des Grizzlies sont désormais bénis avec la sortie du maillot Nike Classic Edition dédié au sophomore du Tennessee. Une tenue ouvertement inspirée du jersey de la saison 2001-02 des Grizzlies, qui cette année avaient accueilli un autre « Ja » qui avait marqué la Ligue par son jeu de folie en la personne de Jason Williams. Une analogie bien trouvée qui va faire plaisir aux fans de Memphis ainsi qu’aux nostalgiques du jeu flamboyant de J-Will. Un maillot qui se porte tant pour les jours ordinaires que pour les heures passées sur le playground, son tissu en double maille offrant un confort maximal pour rester au sec.

LA FICHE

Le grand frère : le maillot City Edition 2020-21 des Grizzlies.

le maillot City Edition 2020-21 des Grizzlies. On l’imagine déjà sur lui : Jason Williams, pour l’hommage.

Jason Williams, pour l’hommage. L’occasion parfaite pour le porter : pour tâter le ballon et lâcher quelques dribbles, de préférence à Memphis ou à Vancouver.

pour tâter le ballon et lâcher quelques dribbles, de préférence à Memphis ou à Vancouver. On aime : les couleurs et le col travaillé.

les couleurs et le col travaillé. On aime pas : le manque de motifs sur le devant.

Le maillot Grizzlies Ja Morant Nike Classic Edition est disponible chez notre partenaire Basket4Ballers pour le prix de 99,90€. Pour un maillot d’une collection spéciale, ça passe crème.

Source texte : Basket4Ballers