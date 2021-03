Preview de la soirée NBA : rien de tel qu’un duel des Balkans pour commencer la nuit

Preview de la courte nuit de NBA qui nous attend avec seulement 6 matchs. Des rencontres marquées par les absences de joueurs cadres notamment, mais ô combien importantes dans la course au classement pour les Playoffs. Allez, on analyse tout cela avec notre œil d'(H)expert.

0h : Magic – Nuggets : Duel au sommet entre les deux pivots des Balkans. Nikola Jokic, fraîchement nommé joueur de la semaine avec une ligne de stats hallucinantes, va retrouver son pote Nikola Vučević du Magic. Orlando pourra également compter sur Aaron Gordon et Evan Fournier qui ont brillé dans la dernière victoire face aux Nets avec pas moins de 69 points inscrits à eux deux. De quoi soulager un Vučević bien esseulé depuis le début de la saison. Il tourne à 24,6 points et 11,8 rebonds mais le Magic pointe à la 14ème place de la Conférence Est. Côté Denver, on voudra sans doute oublier la courte défaite contre les Pelicans, et ça passe par une victoire ce soir.

0h30 : Pelicans – Lakers : Les Pels, justement, vont affronter une équipe de L.A bien diminuée. LeBron absent, Anthony Davis absent et ça pourrait bien tourner à l’avantage des Pelicans cette affaire. Ils doivent profiter de ce match pour se lancer à la conquête d’une place pour le play-in des Playoffs. On gardera un œil sur Jaxson Hayes d’ici qu’il nous colle un tomar en poster sur Kuzma. On note que Lonzo est questionnable sur ce match et qui sait, il pourrait jouer, peut-être, son dernier match sous le maillot de la Nouvelle-Orléans. Affaire à suivre.

🔨 JAXSON HAYES RACK ATTACK 🔨 📲💻: NBA League Pass pic.twitter.com/puqjQdihPK — NBA (@NBA) March 21, 2021

0h30 : Knicks – Wizards : Washington se déplace au Madison Square Garden, qui aurait été en ébullition cette saison tant le niveau des Knicks impressionne. Malheureusement, New York peine à trouver de la régularité avec 3 victoires sur les huit derniers matchs. Les Wizards, qui viennent de perdre à Brooklyn, vont pouvoir se défouler et rehausser le niveau. Washington devra faire sans Davis Bertans pour encore deux semaines et New-York pourra compter sur le retour de Derrick Rose. Éloigné des terrains depuis le 28 Février, il a malheureusement attrapé le virus avec tous les symptômes qui s’en suivent. Il est de retour mais sera certainement soumis à un temps de jeu limité, le temps pour lui de reprendre ses marques.

Injury Report – 3/23 vs. Was: Derrick Rose is no longer in health and safety protocols; Probable – Immanuel Quickley (sore left ankle); Mitchell Robinson (sprained left ankle); Questionable – Elfrid Payton (strained right hamstring); Out – Austin Rivers (personal reasons). — NY_KnicksPR (@NY_KnicksPR) March 22, 2021

1h : Heat – Suns : Grosse affiche entre le 4ème de l’Est – Miami – et le 2ème de l’Ouest – Phoenix. Deux top équipes et pourtant deux équipes n’ayant pas les mêmes dynamiques. 3 défaites de suite pour les Floridiens pourtant bien emmenés par le duo Jimmy Butler – Bam Adebayo. Côté Suns, tout va bien. 8 victoires sur les 10 derniers match, Chris Paul fait du Chris Paul et porte bien son surnom de « Point God ». Devin Booker score et profite de l’apport offensif de CP3 pour briller encore plus. Pas d’absences majeures, ce qui présage un gros match bien sympathique à regarder.

3h : Warriors – Sixers : Gros gros duel entre Steph Curry et Joël Embiid ce soir. Non, on aurait bien aimé cela possible mais non. Les deux visages respectifs de ces franchises seront absents. Golden State devra compter sur un Andrew Wiggins des grands soirs (ils sont rares) et sur le capitaine charismatique de cette équipe, Draymond Green. Mister « Triple Single », qui tourne cette saison en 8 points, 8,2 rebonds et 8,8 passes aura fort à défendre. On le voit bien, envoyé en mission, sur Tobias Harris, l’homme chaud côté Sixers en l’absence de Jojo. Eric Paschall et James Wiseman seront absents côté Warriors, toujours sous la cloche du protocole sanitaire.

3h : Blazers – Nets : C’est une équipe de Brooklyn privée de ses stars qui va devoir créer l’exploit à Portland. Sans Kevin Durant, sans Kyrie Irving et James Harden étant listé comme questionnable, on voit mal comment les Nets vont gagner. Surtout qu’en face, tout le monde est prêt. Lillard et C.J. McCollum vont se régaler et arroser dans tous les sens. Le Top 4, synonyme d’avantage du terrain pour les Playoffs, n’est pas si loin, alors autant profiter de l’absence des cadres de Brooklyn pour aller chercher la victoire.

Une belle nuit de NBA à suivre tous ensemble à partir de minuit sur l’oiseau bleu. Avant cela, on se dit à ce soir sur Twitch pour débriefer toute l’actualité autour de la Trade Deadline. Allez, café.

