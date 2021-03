Pascal Siakam (encore) sanctionné par les Raptors : des mots doux à Nick Nurse, et 50 000 billets en moins sur le compte

Englués dans une spirale de défaites, harcelés par les rumeurs de trade, sans visibilités pour la suite, les Raptors vivent une période bien compliquée et on se doute qu’ils ont les nerfs à vif. Dernier exemple en date : Pascal Siakam qui se prend la tête avec son coach…

Ils font partie des équipes en souffrance en ce moment et on leur souhaite beaucoup de bonheur à nos copains Dinos mais c’est pas la dernière nouvelle en date qui va leur rendre la pêche. Selon Shams Charania de The Athletic, Pascal Siakam vient d’être sanctionné par sa franchise pour avoir échangé des mots avec Nick Nurse ! L’incident s’est produit en marge de la défaite contre les Cavs, au moment où l’équipe quittait le terrain. Selon plusieurs sources, le joueur aurait eu un échange houleux avec son coach avec visiblement un choix de mots bien spécifique. (même si on ignore ce qui s’est réellement dit) C’est le deuxième incident de ce genre qui implique Pascal Siakam et il avait déjà été suspendu un match par son équipe pour avoir quitté le terrain avant les autres.

Cet épisode est malheureusement la suite logique d’un ensemble d’événements. Il y a tout d’abord la frustration d’une nouvelle défaite, la neuvième de suite rappelons-le, et puis le fait que les objectifs du début de saison semblent s’éloigner de jour en jour. A l’heure actuelle, les Raptors ne sont pas encore largués pour les Playoffs mais la dynamique entamée ne laisse pas croire à des lendemains positifs. Enfin, il y a cette Trade Deadline qui approche et plusieurs membres du roster sont particulièrement ciblés (Lowry, Powell). Dur de trouver une alchimie collective quand tu ne sais pas où va l’équipe. Reste que Siakam est un des leaders de cet effectif et qu’il va devoir apprendre à gérer ces mauvaises périodes qui font (aussi) partie d’une carrière. Si Kyle Lowry devait partir dans les 48h, il aurait des responsabilités encore plus importantes vis-à-vis du groupe et il faudra assumer cette nouvelle casquette.

Pascal Siakam a dit quelques vérités à Nick Nurse et sa franchise lui a fait payer. 50 000 dollars en moins sur le compte et, peut-être, la certitude qu’il y réfléchira à deux fois avant de s’en prendre à son coach à l’avenir. Allez, une victoire et une Deadline dans le rétro et le moral va remonter (un peu).

Source texte : The Athletic