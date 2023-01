Le mini thriller de la soirée. Pas de performances à 50 points, mais un vrai suspense qui ne place pas une équipe à -5 à une minute du terme en lui demandant de servir Mason Plumlee au poste. Là, on a eu un scénario bien écrit, et probablement pensé par une personne qui voulait que cela dure plus de 48 minutes. Débrief.

La jolie boxscore maison, c’est par ICI !

Allez, distribution de mentions honorables à tour de rôle.

Pas un grand match de Julius Randle, un 3-points dans le corner manqué au plus important des moments, mais quand même 21 points et 15 rebonds en preuve de son investissement revu à la hausse cette saison. Même topo pour Jalen Brunson. L’ancien de Dallas a été maladroit avec un 11/29 au tir. Ça, on aurait pu le mettre de côté s’il avait rentré son dernier tir, le 3-points de la gagne – ainsi transformé en 3-points de la défaite. Les Knicks n’auraient toutefois pas pu composer sans l’énergie et la distribution de leur métronome : cinq fautes et +2 de plus/minus, on sent le bonhomme qui voulait la gagner. En cela, R.J. Barrett a failli être décisif. Auteur de 32 points, agressif dans les pénétrations, toujours ce jeu d’appuis difficiles à défendre… et ce dernier tomar au quasi buzzer pour forcer la prolongation. Du beurre demi-sel. L’action qui fait un MLK Day à elle seule. Joyeuse épiphanie et bonnes vacances.

RJ BARRETT TIES THE GAME WITH AUTHORITY WHAT A GAME!!! pic.twitter.com/k2XkXeNNbA — KNICKS ON MSG (@KnicksMSGN) January 16, 2023

Les titulaires des deux équipes sont arrivés épuisés en prolongation : 49 minutes de jeu pour R.J. Barrett, 46 pour Pascal Siakam, 45 pour Fred VanVleet et Scottie Barnes. Mais en même temps, qu’attendait-on d’un duel Tom Thibodeau – Nick Nurse si ce n’est qu’ils regardent leurs titulaires décéder en croquillant leur velleda ? Pour la défense du plus canadien des deux amerloques, beaucoup d’autres coachs auraient eu du mal à sortir Fred VanVleet dans ce genre de soirée. Complètement dans la zone le petit pote : 33 points à 5/13 du parking, du gros dagger en prolongation, 5 rebonds, 8 assists, 2 interceptions et 2 contres. Premier responsable de la victoire des Raptors, juste devant un immense Scottie Barnes. La feuille de match du sophomore ? 24 points à 50% au tir, 7 rebonds et +8 de plus/minus. En détente. Propre comme on aimerait le voir jusqu’au terme de cette saison.

On n’oublie pas les darons Gary Trent Jr. et Pascal Siakam. Du sale boulot défensif, les tâches ingrates pour faire briller les nanards du dessus, parfait pour ponctuer une victoire d’équipe. La quatrième en cinq matchs pour Toronto. Les Knicks, eux, manquent la passe de quatre et conservent leur 6e place à l’Est. Toujours un petit fossé avec les cadors de la conférence. Faut pas déconner non plus.

Tirage de rideau sur cette première partie de MLK Day. Pas certain que les Lakers et les Rockets nous réservent spectacle plus alléchant, mais dans le doute, on retourne gérer les dosettes. Sont capables de tout ces Lakers.