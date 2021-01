Preview de la soirée NBA : seulement deux matchs en sortie de MLK Day, idéal pour se reposer un peu (ou pas)

Petite nuit, mais nuit pas inintéressante pour autant ! Voilà comment on pourrait décrire le programme à deux rencontres se présentant face à nous au lendemain d’un Martin Luther King Day chargé et sympa. On aura droit à de nombreux jeunes talents sur les parquets dont Zion Williamson, Nikola Jokic, Shai Gilgeous-Alexander ou encore Donovan Mitchell. Pas trop mal quand même !

À la suite d’une belle soirée de Martin Luther King Day, il est temps de reprendre des forces et de dormir un peu. Ou pas d’ailleurs. Si la NBA a tout prévu en enchaînant avec une nuit bien plus calme et seulement deux rencontres programmées à la même heure (3h), nous on sera là comme d’habitude.

3h00 : Jazz – Pelicans : ça ne rigole plus du tout du côté du Jazz. Sur cinq victoires de rang, Rudy Gobert et sa team pointent pour l’instant à la troisième place de la Conférence Ouest. Malgré l’absence de Joe Ingles, encore incertain puisque toujours gêné par son tendon d’Achille, et un Derrick Favors loin d’être à 100% du fait d’un genou douloureux, les victoires s’enchaînent et les sourires restent sur les visages. Cette première des deux oppositions avec les Pelicans lance une série de six matchs à la maison pour le Jazz. Si Lonzo Ball, stoppé quelques jours à cause de bobos au genou, pourrait revenir sur le parquet pour épauler Brandon Ingram après trois matchs d’absence, l’élément le plus attendu sera son pote Zion Williamson, sortant tout juste d’un match à 31 points à 13/15 face aux Kings (128 à 123). On veut en voir plus de la part de Zion, et on aimerait bien que le monstre physique répète les perfs de ce type encore et encore. Se motiver pour attaquer au marteau-piqueur la raquette du Jazz serait une très belle idée pour nous offrir un match bien serré !

3h00 : Nuggets – Thunder : Nikola Jokic est beaucoup trop fort, mais les Nuggets sont pourtant derrière le Thunder au classement. Attendus bien au-dessus de leur onzième place actuelle à l’Ouest, les Pépites vont tenter de se relancer après une défaite (105 à 109) face au Jazz dans un remake du premier tour des Playoffs 2020. Toujours privé de Michael Porter Jr., placé à l’isolement à cause du COVID, Mike Malone va devoir trouver des options supplémentaires au scoring pour sortir de la dépendance au duo Murray – Jokic. Le Serbe devrait avoir de la chair fraîche face à lui puisqu’en l’absence d’Al Horford, éloigné du groupe pour des raisons personnelles (il est devenu papa), c’est le rookie Isaiah Roby qui a intégré le cinq majeur dans la peinture face aux Bulls (victoire 127 à 125 après prolongation). Ce soir le défi sera tout autre pour le jeune homme…

On a un peu l’impression d’être tout seul et de plonger dans le vide le plus complet à la suite de la grosse soirée Martin Luther King d’hier. C’est compréhensible après avoir pu profiter de basket en intraveineuse durant plus de douze heures consécutives. Malgré tout, des petits cracks sont sur les planches à partir de 3h et devraient nous offrir un beau spectacle. Allez, on en profite pour faire un petit dodo avec un réveil programmé à 2h45, le temps de faire chauffer le café !

