Les revenants : qui fait le meilleur comeback en NBA cette saison ? Apéro TrashTalk

Chaque saison, on a des joueurs qui reviennent de blessure, qui retrouvent les terrains après une longue absence, ou qui se relancent après une période compliquée. C’est particulièrement vrai cette année, avec plusieurs grands noms en mode comeback. Du coup, fallait qu’on en parle. Allez, apéro time !

Après une sale année 2020, qui cartonne début 2021 ? Voilà la question principale de ce nouvel apéro et au menu, il y a de sacrés clients. Bien évidemment, impossible de passer à côté de Kevin Durant, tout simplement sensationnel cette année après sa rupture du tendon d’Achille subie en juin 2019. Le monstre de Brooklyn évolue déjà en mode MVP alors qu’il restait sur un an et demi sans jouer. Mais KD n’est pas le seul à cartonner. Gordon Hayward à Charlotte, Mike Conley à Utah, Stephen Curry et Draymond Green avec les Warriors, sans oublier Victor Oladipo, tout juste passé d’Indiana à Houston. Bref, il y a du monde. On aurait aimé ajouter Klay Thompson dans cette liste mais malheureusement, après un genou en vrac, c’est le tendon d’Achille qui a lâché chez le Splash Bro. On espère que ça sera pour l’année prochaine.

On s’installe confortablement, on prend de quoi grignoter ainsi que sa boisson préférée, et on profite de l’apéro pendant trois quarts d’heure. Idéal pour bien lancer la soirée.