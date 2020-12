NBA Top 10 du jour : Darius Baisé est un vrai Bazley, technique habile pour ne pas être vulgaire dans un titre

Avant-dernier Top 10 de cette pré-saison, et déjà quelques bonnes raisons de se prendre la tête à deux mains au réveil. Ou au coucher, enfin bref. Sans plus attendre on découvre les premiers héros de la saison, avec pour commencer… un changement de coiffure étonnant.

#10 : énorme chase-down block de Ben Simmons sur Malcolm Brogdon. Selon nos sources présentes au premier rang, le joueur aurait crié « ma main c’est moi et le ballon c’est les Rockets.

#9 : wow, super, LeBron James a fait un spin-move. Vous voulez dire qu’un joueur de basket a fait un move ? Wow, super.

#8 : alley-oop de Naz Mitrou-Long pour Cassius Stanley, le genre de phrase que vous n’êtes pas prêts de revoir de sitôt.

#7 : Brook Lopez a dit non à Zion Williamson, mais il ne faudrait pas non plus oublié qu’il lui a aussi dit oui une demi-douzaine de fois dans le même match.

#6 : Victor Oladipo préfère le chemin le plus court pour ses passes : tout droit. Même si pour cela il faut prendre les jambes de Ben Simmons pour le Pont de l’Alma

#5 : Wow, super, Devin Booker a inscrit un lay-up en évitant un contre. Vous voulez dire qu’un joueur de basket a fait un move ? Wow, super.

#4 : les genoux de Derrick Jones Jr. sont portés disparus du côté de Denver, et la rumeur enfle quant à un éventuel recel de Jamal Murray.

#3 : association de malfaiteurs entre Kyrie Irving et Jeff Green, parce qu’il ne faudrait pas oublier non plus que les Nets ont de sacrés joueurs de basket sur leur banc.

#2 : Darius Bazley en mode patrouille de France, très haut dans les airs et probablement à la recherche du niveau de Théo Maledon, quelque part entre le soleil et la lune.

#1 : Derrick Jones va si haut et si fort qu’il arrive à se faire mal en dunkant. C’est pourtant pas si compliqué de squatter un Top 10, demandez à LeBron James et Devin Booker.

On a fait le tour, déjà, en image c’est juste en dessous et y’a plus qu’à cliquer. Nous ? On commence à avoir fait le tour alors on va tranquillement s’étirer un bon coup avant la suite. A très vite ? A très vite.