NBA Preview 2020-21 : les Brooklyn Nets ! Apéro TrashTalk

On y est, c’est le retour de la série préférée de ta série préférée, sur la chaine YouTube préférée de ta… c’est bon on a compris. 22 jours, 30 previews, vous connaissez le principe, et une série qui nous emmènera donc jusqu’au 22 décembre et le grand départ de la saison NBA 2020-21. Aujourd’hui ? Direction Brooklyn pour une analyse d’Hexperts des Nets !

Kevin Durant, Kyrie Irving, Spencer Dinwiddie, Caris LeVert, Jarrett Allen, DeAndre Jordan, Joe Harris… On y est, on est dans le dur, et on commence à causer un peu de franchises qui visent ni plus ni moins que… le titre, à court ou moyen terme. Un nouveau coaching staff aussi swag que le roster (Steve Nash, Mike D’Antoni, Ime Udoka,… Amar’e Stoudemire), des ambitions évidemment revues à la hausse avec les débuts officiels d’un MVP, et globalement des Nets que l’on regardera TOUS les soirs, et encore plus si ça se met à bien jouer au basket.

Pour le reste ? Le programme reste le même avec les incontournables comme la grosse question, le Gérard d’or, le pronostic, l’instant tactico-technique, etc, etc… Vous l’attendiez ? Il est là alors tous en cœur… « Allez… Apéro ».