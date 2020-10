Les premiers highlights de R.J. Barrett en NBA : ça ne vaut pas une All-Rookie Team, mais il sait faire le spectacle

Sélectionné en troisième position de la Draft 2019 par New York derrière Zion Williamson et Ja Morant. R.J. Barrett a pu découvrir l’ambiance très spéciale du Madison Square Garden, tout en faisant le spectacle. Allez, petite mixtape.

R.J. Barrett a connu des hauts et des bas durant sa campagne rookie à New York, mais le gamin possède déjà pas mal de highlights à son actif. La preuve, la NBA a réussi à faire une compilation d’une dizaine de minutes sur le Canadien, compilation sortie au mois de décembre 2019. On est donc vraiment sur les grands débuts de R.J. au plus haut niveau, ses premiers pas dans la Grande Ligue, ses premiers exploits. Au menu, un certain nombre de dunks à une main, en pénétration comme en transition, ainsi que des alley-oops en haute altitude. Pas de doute, le jeunot formé à Duke sait conclure avec autorité. Il s’est même permis un spin move sur Luka Doncic en personne avant de terminer par un tomar, tout ça devant le public enflammé du MSG. Très sale ! Barrett a également montré qu’il pouvait passer la balle, servant à plusieurs reprises ses copains Taj Gibson et Mitchell Robinson. Il y a même quelques shoots du parking dans le lot, et d’autres choses encore. On vous laisse découvrir tout ça, en espérant que ça vous donne un peu le sourire si vous êtes fan des Knicks.

Bien qu’il n’ait pas été sélectionné dans l’une des deux All-Rookie Teams de la saison, R.J. Barrett a quand même montré quelques belles promesses durant sa première année NBA. De quoi avoir un peu d’espoir pour les supporters de la Grosse Pomme.