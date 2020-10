LeBron James n’est pas trop trashtalking : « Mon jeu parle déjà assez pour moi », on attend donc ton 45-11-13 ce soir

Dans les derniers instants du Game 3, après un énième panier de Jimmy Butler, ce dernier a balancé quelques mots dans la tronche de LeBron James, qui aurait – selon Jimmy – envoyé la première flèche plus tôt dans le match. Le King dément, mais qui croire alors ?!?

« C’est pas moi, c’est lui qui a commencé ! » On a un peu l’impression d’être dans ce genre de délire dans le petit dossier LeBron – Jimmy, et on avoue que ce n’est pas pour nous déplaire. Rappel des faits en speed. Il reste un peu plus d’une minute à jouer dans le troisième match des Finales NBA. Le Heat mène de sept points, Butler a le ballon et se retrouve en un-contre-un face à Markieff Morris. Il le mange tout cru et tue le match, avant de balancer un « You are in trouble » au King. Du bon vieux trashtalking des familles, rien de mieux pour pimenter la série, surtout qu’on parle de deux grands noms. Après la rencontre, Jimmy Butler avait été interrogé par rapport à cette séquence, indiquant que les mots envoyés en direction de LeBron n’étaient qu’une réponse à ce dernier. En effet, selon la star du Heat, James lui aurait dit exactement la même chose à la fin du premier quart-temps. La version de LBJ ? Hmmm, elle est légèrement différente de celle de Butler. En conférence de presse hier avant le Game 4 de ce mardi, le numéro 23 des Lakers a répondu à une question spécifiquement liée au trashtalking. Le nom de Jimmy Butler n’a pas été mis sur la table, mais pas besoin d’être un génie pour faire le lien avec l’échange du troisième match.

« J’ai toujours été un gars qui laisse son jeu parler pour lui. Mais si des gars veulent parler, je peux le faire aussi. Certains mecs aiment parler pendant le match, je pense que ça les aide. Ça parle toujours sur le terrain. Pour moi, tant que ce n’est pas irrespectueux, ça me va. Mais je n’ai jamais vraiment commencé une séance de trashtalking. Ce n’est tout simplement pas mon genre. Je pense que ma façon de jouer, c’est déjà du trashtalking en soi. »

Oulala, on le sent déjà au taquet pour ce soir l’ami BronBron. En même temps, on imagine qu’il a eu un peu de mal à digérer le scénario du Game 3. Non seulement les Lakers ont laissé filer une belle opportunité d’enfoncer Miami en jouant un basket bien crade, mais en plus le King a été surclassé par Jimmy Butler dans les différents secteurs du jeu. Et ça, il n’a pas du tout l’habitude. Alors oui, dans la quatrième manche, on attend une grosse réponse de James, qui a probablement encore les mots de Jimmy dans un coin de sa tête. Concentré et toujours confiant malgré le faux pas de dimanche, LBJ sait qu’il doit être meilleur, il sait que toute l’équipe doit être meilleure, peu importe qui joue en face et qui est absent. Goran Dragic ne devrait pas revenir, par contre Bam Adebayo pourrait retrouver les parquets après avoir raté les deux derniers matchs, ce qui serait un coup de boost pour les hommes d’Erik Spoelstra, désormais relancés dans la série. La mission de LeBron pour le Game 4 est claire : remettre les points sur les i, autant individuellement que collectivement, et ne laisser aucun espoir à la bande à Jimmy Butler. Car ces gars-là vont tout donner jusqu’au bout, et leur donner de la confiance n’est vraiment pas un bon plan.

Après le 40-11-13 de Jimmy dimanche, que va nous proposer LeBron ce soir ? L’avenir répondra à cette question mais on peut compter sur le King pour revenir avec le couteau entre les dents et la ferme intention de répondre à Butler, « à travers son jeu » comme il le dit.

Source texte : conférence de presse LeBron James via House of Highlights