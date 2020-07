Allez, on reprend doucement un rythme de vie qui consiste à dormir le jour et vibrer la nuit. Après une soirée très sympathique hier, qui a marqué le retour du dieu de la balle orange, J.R. Smith, on repart aujourd’hui avec trois rencontres qui sont plutôt alléchantes sur le papier. L’affiche du soir ? Le retour sur les terrains de Toronto, boss du quartier en titre, qui affrontera une équipe U13 les Rockets.

Allumer l’ordi, lancer Google, rentrer les identifiants League Pass, kiffer. Une routine qu’on est encore en train de se remettre tranquillement en tête, tant l’arrêt a été long et dur pour nos âmes éperdument amoureuses de balle orange. Toujours est-il que cela fait deux nuits qu’on a enfin droit à nos doses de basket, et même si pour l’instant ça reste limité en matière de quantité et qualité, ça fait un bien fou. Ni une, ni deux, on enchaîne donc ce vendredi avec trois nouvelles rencontres, et six équipes qui vont découvrir les salles ultra-connectées de chez Mickey. Pour commencer ? La NBA nous offre un Philadelphia – Memphis (21h30), histoire de bien s’échauffer en vue du reste de la soirée. Une opposition qui devrait être plaisante à regarder, puisque côté Sixers, toute la troupe est présente en Floride, menée par les fameux troubadours que sont Joel Embiid et Ben Simmons. On aura un œil sur ce dernier, qui s’est décalé au poste 4 de manière officielle sur les derniers entraînements, et qui ne devrait pas se gêner pour briller dans son nouveau rôle face à des Grizzlies privés de Justise Winslow. Perte pour la saison à cause d’une blessure à l’entraînement… La poisse. Memphis pourra cependant compter sur ses deux jeunes cracks Ja Morant et Jaren Jackson Jr. pour envoyer un peu de sauce.

Deuxième affiche de la soirée, un duel entre Boston et Oklahoma City (23h) qui s’annonce assez tranquille, avec pour objectif de retrouver des sensations avant de commencer à jouer pour de vrai d’ici une bonne semaine. Côté bobos, Kemba Walker ne jouera pas afin de continuer à soigner son genou. Enfin, le main event de la night, ce pourquoi t’es resté debout à tabasser ta cafetière toutes les demi-heures : un Raptors – Rockets (1h30) qui devrait, sur le papier du moins, concurrencer le Lakers – Mavs d’hier. Deux effectifs pratiquement au complet (Austin Rivers a cependant quitté la bulle aujourd’hui pour une urgence familiale), avec Pascal Siakam qui, en plus d’être plus grand que le pivot adverse, aura la tâche de guider les Dinos vers une victoire qui serait un plus pour la confiance. Attention quand même, car ce sont les Fusées d’un duo Russell Westbrook – James Harden pouvant faire aussi mal aux planches qu’aux ficelles qui sera prêt à se chauffer sur le terrain pour clôturer la nuit.

Si vous devez aller chercher du café, c’est maintenant qu’il faut se bouger. Ce vendredi, on repart pour une troisième soirée de matchs d’entraînement, et la fiesta est toujours la même dans les bureaux de TrashTalk. Le basket mercredi, Gérard hier, Brodie, Jojo, Pascal, El Barbudo ce soir… Ça va nous coûter une blinde en nettoyage des locaux tout ça.