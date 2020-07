En toute objectivité, Frank Vogel donne son avis sur les trophées de fin de saison : « LeBron James est le MVP, Anthony Davis le DPOY »

On vient d’apprendre tout récemment que la fin de la saison régulière à Orlando ne sera pas prise en compte pour les trophées individuels de la campagne 2019-20. Le moment est donc opportun pour balancer ses favoris, et le coach des Lakers Frank Vogel n’a pas hésité à mettre en avant ses deux superstars.

« Aucun joueur n’a un impact aussi grand sur la victoire que LeBron James. Il mérite d’être MVP, tout comme Anthony Davis mérite d’être le Défenseur de l’Année. J’espère que ces deux trophées vont leur revenir. »

Ding dong, voici la déclaration la plus surprenante de l’été. Interrogé concernant les trophées de fin de saison, Frank Vogel a choqué tout le monde en optant pour BronBron et le monosourcil. Alors ça, vraiment, on ne l’avait pas vu venir. Bon, blague à part, c’est vrai que le coach des Lakers a quand même quelques arguments solides à faire valoir pour ses deux protégés. Concernant James, il a notamment mis en avant ses dernières performances avant la suspension de la saison, quand le numéro 23 de Los Angeles a porté son équipe vers deux victoires marquantes contre les Bucks de Giannis Antetokounmpo et les Clippers de Kawhi Leonard. « Je pense que ce week-end était un bon indicateur » a notamment ajouté Vogel, également amoureux de la manière avec laquelle LeBron – 35 balais et 17 saisons dans les pattes on le rappelle – a su remplir son rôle de chef d’orchestre (meilleur passeur de la NBA avec 10,6 caviars en moyenne) et de leader tout en se bougeant défensivement. En parlant de défense, Anthony Davis a clairement été dominant, aidant les Lakers à devenir l’une des meilleures formations de la NBA dans ce secteur. La défense était l’une des grosses bases du succès des Californiens cette année, eux qui sont aujourd’hui en tête du Wild Wild West avec un bilan de 49 victoires pour 14 défaites. Sans aucun doute, ces deux-là cochent beaucoup de cases pour repartir avec un trophée entre les mains au moment de faire les comptes.

Sauf que du côté de Milwaukee, on n’est pas trop d’accord avec tout ça, car il existe un monstre qui pourrait bien faire passer les Angelinos au second rang. Comme Frank Vogel, l’entraîneur des Bucks Mike Budenholzer a aussi été interrogé sur le sujet, et sa conclusion est quelque peu différente (via ESPN).

« Giannis Antetokounmpo a fait plus qu’assez pour mériter un deuxième titre de MVP. Ce qu’il fait pour nous des deux côtés du terrain, chaque soir, la façon dont il donne le ton en matière de culture, d’éthique de travail, et tout simplement en tant que coéquipier. C’est un incroyable coéquipier, qui joue de façon altruiste, qui fait tout ce qu’il faut. Pour moi, c’est la définition d’un MVP. »

La domination individuelle du Greek Freak cette saison associée à la campagne exceptionnelle des Bucks (meilleur bilan NBA, 53 victoires – 12 défaites) font de Giannis le favori logique à sa propre succession pour le titre de MVP, et un candidat très sérieux pour celui de Défenseur de l’Année. Peut-il faire coup double et ainsi rejoindre Michael Jordan et Hakeem Olajuwon dans le cercle très fermé des joueurs ayant remporté les deux trophées au cours d’une même saison ? L’avenir nous le dira mais on voit mal Antetokounmpo ne pas repartir avec au moins une récompense vu le bordel qu’il a encore réalisé cette année.

29,6 points, 13,7 rebonds, 5,8 passes, 1 contre, 1 interception pour Giannis cette saison, tout ça en seulement 30,9 minutes de jeu par match, c’est comment dire… monstrueux, voilà le mot. LeBron a de gros arguments, AD aussi, mais pas sûr que ça suffise.

